Vitamin eksikliğinin altı belirtisi

Vitamin ve mineraller, vücudun sağlklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bunların eksik olması halinde ise hastalıklar kapıyı çalıyor. En yaygın 6 besin eksikliği belirtisi şöyle sıralanıyor.

DUDAKLARDA ÇATLAKLAR:

Demir, çinko ve B12 eksikliğinden kaynaklanır. Bu sorun genellikle vejeteryan olanlarda görülür. Balık, tavuk ve yumurta tüketmek gerekir. Demir için de brokoli, lahana ve karnabahar önerilir.

GÜÇSÜZ TIRNAKLAR:

Çinko eksikliğinden kaynaklanır. Tırnakta beyaz lekelere neden olur. Deniz ürünleri, yağlı tohumlar ve et tüketilmelidir.

KASLARDA ZAYIFLIK:

D vitamini ve kalsiyum kas ve kemik sağlığı için gereklidir. Balık, yumurta ve süt ürünlerinin tüketilmesi gerekir.

GÖRME BOZUKLUKLARI:

A vitamini, göz sağlığında önemli rol oynar. Bunun için havuç, koyu yeşil yapraklı sebzeler, marul, kuru kayısı, dolmalık biber ve balık tüketilmelidir.

AĞIZ VE DİLDE YARALAR:

B vitaminleri, ağız ve dil sağlığı için önemlidir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, baklagiller, yer fıstığı, tavuk ve muz tüketilmelidir.

KRAMPLAR:

Magnezyum, kalsiyum ve fosfor, kaslar için çok önemlidir. Eksikliği halinde bacaklarda kramp ve ağrılar görülür. Yeşil yapraklı sebzeleri, tam tahılları, fasulyeleri ve kuru yemişler tüketilmelidir.