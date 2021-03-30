Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    eksikliğinin altı belirtisi

     ve mineraller, vücudun sağlklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bunların eksik olması halinde ise hastalıklar kapıyı çalıyor. En yaygın 6 besin eksikliği belirtisi şöyle sıralanıyor.

    Vitamin eksikliğinin altı belirtisi

    ve mineraller, vücudun sağlklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bunların eksik olması halinde ise hastalıklar kapıyı çalıyor. En yaygın 6 besin eksikliği belirtisi şöyle sıralanıyor.

    DUDAKLARDA ÇATLAKLAR:
    Demir, ve B12 eksikliğinden kaynaklanır. Bu sorun genellikle vejeteryan olanlarda görülür. Balık, tavuk ve yumurta tüketmek gerekir. Demir için de , ve önerilir.

    GÜÇSÜZ TIRNAKLAR:
    Çinko eksikliğinden kaynaklanır. Tırnakta beyaz lekelere neden olur. ürünleri, yağlı tohumlar ve et tüketilmelidir.

    KASLARDA ZAYIFLIK:
    D vitamini ve kalsiyum kas ve kemik sağlığı için gereklidir. Balık, yumurta ve süt ürünlerinin tüketilmesi gerekir.

    GÖRME BOZUKLUKLARI:
    A vitamini, göz sağlığında önemli rol oynar. Bunun için havuç, koyu lı sebzeler, , , ve balık tüketilmelidir.

    AĞIZ VE DİLDE YARALAR:
    B vitaminleri, ağız ve dil sağlığı için önemlidir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, ve peynir gibi süt ürünleri, baklagiller, , tavuk ve muz tüketilmelidir.

    KRAMPLAR:
    nezyum, kalsiyum ve fosfor, kaslar için çok önemlidir. Eksikliği halinde bacaklarda kramp ve ağrılar görülür. Yeşil yapraklı sebzeleri, tam tahılları, fasulyeleri ve kuru yemişler tüketilmelidir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Vitamin eksikliğinin altı belirtisi