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    • Sağlık
    • 30.03.2021 12:58
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    • 30.03.2021 12:58
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    : Her 100 aşısından 76'sı yalnızca 10 ülkeye gitti

    Son dakika haberi... () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, e karşı üretilen aşıların yüzde 76'sının, yalnızca 10 ülkeye gittiğini belirtti. Aşıda eşitliğin küresel salgını bitirmede en hızlı yol olduğunu kaydeden DSÖ Genel Direktörü, 177 ülkenin aşılamaya başladığını ancak aşı dağıtımının son derece eşitsiz biçimde gerçekleştiğini vurguladı.

    DSÖ açıkladı: Her 100 koronavirüs aşısından 76'sı...

    Genel Direktörü Ghebreyesus, Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller ile ortak açıklama yaptı.

    Şu ana kadar 576 milyon doz aşısının sunulduğunu belirten Ghebreyesus, bu aşıların yüzde 76'sının yalnızca 10 ülkeye gittiğini söyledi.

    Ghebreyesus, söz konusu ülkelerin çoğunun yüksek gelirli ülkeler olduğunu ifade etti.

    Aşıda eşitliğin küresel salgını bitirmede en hızlı yol olduğunu kaydeden DSÖ Genel Direktörü, 177 ülkenin aşılamaya başladığını ancak aşı dağıtımının son derece eşitsiz biçimde gerçekleştiğini vurguladı.

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    Haberler Sağlık Dünya Sağlık Örgütü: Her 100 koronavirüs aşısından 76'sı yalnızca 10 ülkeye gitti