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    • Sağlık
    • 29.03.2021 15:43
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    • 29.03.2021 15:51
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    'nden "90 kişinin PCR testleri karıştı" iddiasına ilişkin son dakika açıklaması

    Son dakika haberine göre yönetimi, PCR test sonuçlarının karıştırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve karışıklığın sistem hatası olduğunu açıkladı. Açıklamada "İvedilikle tüm hastalarımıza telefon ile ulaşılmış, konu ile ilgili bilgilendirme tarafımızca yapılmıştır." denildi.

    PCR testleri karıştı mı?

    Eskişehir'de 90 kişinin PCR testleri karıştı iddiasına ilişkin Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan PCR testlerinin sonuçlarının sisteme yanlış girildiğine ilişkin haberler üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür.

    Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda 26 Mart 2021 tarihinde çalışılan ve 94 hastayı içeren Covid-19 test işlemi neticesinde, 94 hastanın 7 tanesi pozitif olarak saptanmıştır.

    Sonuçların onayı işlemi sırasında yaşanan bir sistem hatası sonucu, 94 hastanın sonucunun sisteme pozitif olarak geçtiği tespit edilmiştir.



        Bunun üzerine hatalı onaylanan tüm hastaların sonuçları sistem üzerinden 2 saat içerisinde düzeltilmiştir. Ayrıca ivedilikle tüm hastalarımıza telefon ile ulaşılmış, konu ile ilgili bilgilendirme tarafımızca yapılmıştır.

        Herhangi bir hasta mağduriyeti yaşanmamıştır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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        Haberler Sağlık Eskişehir Şehir Hastanesi'nden "90 kişinin PCR testleri karıştı" iddiasına ilişkin son dakika açıklaması