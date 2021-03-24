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    • Sağlık
    • 24.03.2021 09:26
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    • 24.03.2021 09:26
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    ’dan COVID-19 hastaları için ilaç geliştirilmeye başladı

    Son dakika haberi... virüsle mücadelede sevindiren haber geldi. e karşı onay alan ilk aşının üreticisi , COVID-19 hastalarına oral yolla verilebilecek bir ilaç geliştirilmeye başlandığını açıkladı.

    Aşıdan sonra bir müjde daha!

    Şirketten yapılan açıklamada ilk laboratuvar çalışmalarında potansiyel vaat eden sonuçlar alındığı bildirildi. Virüsün hücrelerde çoğalmasını engellemesi beklenen ilacın, ve gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde de etkili olduğu söylendi.



    Şirket ayrıca erken evre virüs hastalarının tedavisinde kullanılabilecek bir başka ilaç üzerinde çalışıldığını da bildirdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Sağlık Pfizer’dan COVID-19 hastaları için ilaç geliştirilmeye başladı