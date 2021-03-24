Şirketten yapılan açıklamada ilk laboratuvar çalışmalarında potansiyel vaat eden sonuçlar alındığı bildirildi. Virüsün hücrelerde çoğalmasını engellemesi beklenen ilacın, HIV ve Hepatit C gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde de etkili olduğu söylendi.
Şirket ayrıca erken evre koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılabilecek bir başka ilaç üzerinde çalışıldığını da bildirdi.
- Sağlık
- 24.03.2021 09:26
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- Son Güncelleme:
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- 24.03.2021 09:26
Pfizer’dan COVID-19 hastaları için ilaç geliştirilmeye başladı
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber geldi. Koronavirüse karşı onay alan ilk aşının üreticisi Pfizer, COVID-19 hastalarına oral yolla verilebilecek bir ilaç geliştirilmeye başlandığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada ilk laboratuvar çalışmalarında potansiyel vaat eden sonuçlar alındığı bildirildi. Virüsün hücrelerde çoğalmasını engellemesi beklenen ilacın, HIV ve Hepatit C gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde de etkili olduğu söylendi.