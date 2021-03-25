Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süreyya Şeneldir, ilk kez 2012 yılında hayata geçirdiği ve bugüne dek her yıl düzenlediği "Rhinoplasty School" (Burun Okulu) projesiyle meslektaşlarına eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor. Şeneldir, proje kapsamında gerçekleştirdiği toplantılarda, kulak burun boğaz uzmanları ile plastik ve estetik cerrahlarına meslekteki 30 yıl boyunca elde ettiği birikimleri aktarıyor.

CANLI CERRAHİLERLE VERİMLİ BİR EĞİTİM ORTAMI

Cerrahların büyük ilgi gösterdiği Rhinoplasty School'da rinoplasti (burun estetiği) hakkındaki tüm ayrıntılar özel sunumlarla ele alınıyor. Katılımcılar, sunumların ardından canlı cerrahileri izliyor. Hastanın burun yapısını tüm ayrıntılarıyla görmeye imkan sağlayan cerrahiler, katılımcılara verimli bir eğitim ortamı sağlıyor.

KADAVRA ÜZERİNDE ÇALIŞABİLİYORLAR

Rhinoplasty School kapsamında ayrıca "kadavra kursu" da düzenleniyor. Katılımcılar bu kursta rinoplastinin tüm aşamalarını kadavralar üzerinde uygulama şansı buluyor. Kadavra üzerinde çeşitli uygulamalar yapan cerrahlar, daha sonra çalıştıkları alanı açarak işlemlerin cilt altındaki tüm detaylarını net şekilde görebiliyor.

ULUSLARARASI HALE GELDİ

Op. Dr. Süreyya Şeneldir, büyük ilgi gören projeyi önce İstanbul dışına, ardından yurt dışına taşıdı. Anadolu'nun dört bir yanında cerrahlarla bir araya gelen Dr. Şeneldir, bir süre önce aldığı teklif üzerine Ukrayna'ya da gitti. Dr. Şeneldir, Odessa kentinde Avrupa'dan gelen 200 cerraha eğitim verdi.