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    • Sağlık
    • 25.03.2021 13:12
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    • 25.03.2021 13:12
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    Estetik cerrahlar bu okulda buluşuyor: Rhinoplasty School! Op. Dr. 'in 'Burun Okulu'na ilgi büyük

    Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. ’in 2012 yılından bu yana her yıl düzenlediği "Rhinoplasty School" (Burun Okulu), hem yurt içi hem de yurt dışında cerrahlardan büyük ilgi görüyor. 30 yıllık birikimini özel toplantılarla meslektaşlarına aktaran Dr. Şeneldir, genç cerrahlara operasyonları canlı olarak izleme ve kadavra üzerinde çalışma imkanı sunuyor.

    Estetik cerrahlar bu okulda buluşuyor: Rhinoplasty School

    Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. , ilk kez 2012 yılında hayata geçirdiği ve bugüne dek her yıl düzenlediği "Rhinoplasty School" (Burun Okulu) projesiyle meslektaşlarına eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor. Şeneldir, proje kapsamında gerçekleştirdiği toplantılarda, kulak burun boğaz uzmanları ile plastik ve estetik cerrahlarına meslekteki 30 yıl boyunca elde ettiği birikimleri aktarıyor.

    CANLI CERRAHİLERLE VERİMLİ BİR EĞİTİM ORTAMI
    Cerrahların büyük ilgi gösterdiği Rhinoplasty School'da rinoplasti (burun estetiği) hakkındaki tüm ayrıntılar özel sunumlarla ele alınıyor. Katılımcılar, sunumların ardından canlı cerrahileri izliyor. Hastanın burun yapısını tüm ayrıntılarıyla görmeye imkan sağlayan cerrahiler, katılımcılara verimli bir eğitim ortamı sağlıyor.

    KADAVRA ÜZERİNDE ÇALIŞABİLİYORLAR
    Rhinoplasty School kapsamında ayrıca "kadavra kursu" da düzenleniyor. Katılımcılar bu kursta rinoplastinin tüm aşamalarını kadavralar üzerinde uygulama şansı buluyor. Kadavra üzerinde çeşitli uygulamalar yapan cerrahlar, daha sonra çalıştıkları alanı açarak işlemlerin cilt altındaki tüm detaylarını net şekilde görebiliyor.

    ULUSLARARASI HALE GELDİ
    Op. Dr. Süreyya Şeneldir, büyük ilgi gören projeyi önce İstanbul dışına, ardından yurt dışına taşıdı. Anadolu'nun dört bir yanında cerrahlarla bir araya gelen Dr. Şeneldir, bir süre önce aldığı teklif üzerine Ukrayna'ya da gitti. Dr. Şeneldir, Odessa kentinde Avrupa'dan gelen 200 cerraha eğitim verdi.

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    Haberler Sağlık Estetik cerrahlar bu okulda buluşuyor: Rhinoplasty School! Op. Dr. Süreyya Şeneldir'in 'Burun Okulu'na ilgi büyük