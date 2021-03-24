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    • Sağlık
    • 24.03.2021 10:58
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    • 24.03.2021 10:58
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    ? ? İşte doğal çözümler…

    Her gün sıklıkla ? Sorusunun yanıtı gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sabahları uyanınca görülen farklı sebeplerden kaynaklanıyor olabilir ve doğal çözümler ile bu rahatsızlığı geçirmek, en aza indirmek mümkün. Her gün tekrarlayan ve şiddeti yüksek olan bulantılarda ise mutlaka bir uzmana görünmek gerekir. Öncelikle sebepleri öğrenmek ve doğal çözümlerle baş etmek isteyenler ? Sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Sabahları mide bulantısı neden olur?

    Sabahları mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir? Arama motorları üzerinden çok fazla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Günlük hayatta sık karşılaşılan durumlardan biri mide bulantısıdır. Sabahları yaşanan mide bulantısının neden olduğu, nasıl geçtiği gibi sorgulamalar her gün merak ediliyor. Peki bu durumu önlemek için nelere dikkat etmek, nasıl beslenmek gerekir? Evde doğal çözümlerle hafifletmek isteyenler için de öneriler derledik, haberimizde bulabilirsiniz.

    SABAHLARI MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

    Sabahları mide bulantısı nedenlerine bakacak olursak bulantıya sebep olan etkenler bazı hastalıkların habercisi olurken bazıları da psikolojik etkenlerden dolayı olduğu görülüyor. Psikolojik etkenler ne kadar insana mantıklı bir neden gelmese de kişinin yaşadığı sinir, stres gibi faktörler mide bulantısına yol açabilmektedir. Bu yüzden geçmeyen mide bulantılarında kişi sorunu duygusal ve psikolojik etkenlerinde neden olduğunu bilerek tedavi yöntemlerini uygulamalıdır. İşte sabahları mide bulantısının bazı nedenleri:

    ApandisitGastrit
    Psikolojik etkenler
    Besin zehirlenmesi
    Tütün ve alkol tüketimi
    İlaç zehirlenmesi.
    Kahve gibi kafein içeren içecekler tüketilmesi
    Mide ülseri
    Gıda intoleransı

    Tıp dilinde bir haftayı geçen mide bulantılarına kronik tip mide bulantısı denilir. Yani sürekli mide bulantısı durumu kronik bir durum olarak değerlendirilir. Sürekli olan mide bulantıları kişiyi huzursuz eder, uyku düzenini bozar. Böyle bir rahatsızlığın tedavisi için uzman bir doktor kontrolünde tahliller yapılmalı ve mide bulantısına neden olan etkenleri ortaya çıkarmak gerekir. Bu sayede ortaya çıkan etkenler için tedavi uygulanmalıdır. Bir diğer rahatsızlık ise sabahları mide bulantısı ve karın ağrısı, halsizlik, ishal gibi durumlardır.

        SABAHLARI MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

        Sabahları mide bulantısı sorununu çözmek için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler mevcuttur. Bunun için ilk dikkat etmeniz gereken şey aç kalmamaktır. Uzun süre açlıktan sonra mide bulantısı oluşur. Ardından halsizlik, kan şekerinin düşmesi, üşüme, titreme gibi belirtiler ortaya çıkar. Sabah uyandıktan sonra hafif besinler tüketerek açlığınızı giderin ve size önereceğimiz bitkisel ve doğal yöntemleri deneyebilirsiniz…

        Elma sirkesi
        Muz
        Tuzlu kraker
        Elma
        Papatya çayı
        Rezene çayı
        Nane-limon çayı
        Zencefil
        Ayran

        MİDE BULANTISINI ÖNLEMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN!

        Yemek yemek
        Yağlı poğaçalar yememek
        Açık havaya çıkıp temiz hava almak
        Aç karna kahve içmemek
        Geceden sabaha kadar uzun süre aç kalmamak
        Nefes egzersizleri yapmak
        Belirli aralıkta yürüyüşler yapmak
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        Haberler Sağlık Sabahları mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir? İşte doğal çözümler…