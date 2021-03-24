ApandisitGastrit

Psikolojik etkenler

Besin zehirlenmesi

Tütün ve alkol tüketimi

İlaç zehirlenmesi.

Kahve gibi kafein içeren içecekler tüketilmesi

Mide ülseri

Gıda intoleransı

Tıp dilinde bir haftayı geçen mide bulantılarına kronik tip mide bulantısı denilir. Yani sürekli mide bulantısı durumu kronik bir durum olarak değerlendirilir. Sürekli olan mide bulantıları kişiyi huzursuz eder, uyku düzenini bozar. Böyle bir rahatsızlığın tedavisi için uzman bir doktor kontrolünde tahliller yapılmalı ve mide bulantısına neden olan etkenleri ortaya çıkarmak gerekir. Bu sayede ortaya çıkan etkenler için tedavi uygulanmalıdır. Bir diğer rahatsızlık ise sabahları mide bulantısı ve karın ağrısı, halsizlik, ishal gibi durumlardır.