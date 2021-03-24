Sabahları mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir? Arama motorları üzerinden çok fazla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Günlük hayatta sık karşılaşılan durumlardan biri mide bulantısıdır. Sabahları yaşanan mide bulantısının neden olduğu, nasıl geçtiği gibi sorgulamalar her gün merak ediliyor. Peki bu durumu önlemek için nelere dikkat etmek, nasıl beslenmek gerekir? Evde doğal çözümlerle hafifletmek isteyenler için de öneriler derledik, haberimizde bulabilirsiniz.
SABAHLARI MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?
Sabahları mide bulantısı nedenlerine bakacak olursak bulantıya sebep olan etkenler bazı hastalıkların habercisi olurken bazıları da psikolojik etkenlerden dolayı olduğu görülüyor. Psikolojik etkenler ne kadar insana mantıklı bir neden gelmese de kişinin yaşadığı sinir, stres gibi faktörler mide bulantısına yol açabilmektedir. Bu yüzden geçmeyen mide bulantılarında kişi sorunu duygusal ve psikolojik etkenlerinde neden olduğunu bilerek tedavi yöntemlerini uygulamalıdır. İşte sabahları mide bulantısının bazı nedenleri:
ApandisitGastrit
Psikolojik etkenler
Besin zehirlenmesi
Tütün ve alkol tüketimi
İlaç zehirlenmesi.
Kahve gibi kafein içeren içecekler tüketilmesi
Mide ülseri
Gıda intoleransı
Tıp dilinde bir haftayı geçen mide bulantılarına kronik tip mide bulantısı denilir. Yani sürekli mide bulantısı durumu kronik bir durum olarak değerlendirilir. Sürekli olan mide bulantıları kişiyi huzursuz eder, uyku düzenini bozar. Böyle bir rahatsızlığın tedavisi için uzman bir doktor kontrolünde tahliller yapılmalı ve mide bulantısına neden olan etkenleri ortaya çıkarmak gerekir. Bu sayede ortaya çıkan etkenler için tedavi uygulanmalıdır. Bir diğer rahatsızlık ise sabahları mide bulantısı ve karın ağrısı, halsizlik, ishal gibi durumlardır.