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    • Sağlık
    • 19.02.2021 14:59
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    • 19.02.2021 15:07
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    İlaç fiyatlandırmada yeni düzenleme! Yüzde 20'yi geçemeyecek

    Resmi Gazete'de yayımlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında" karar ile birlikte nda yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre fiyat belirlemede geçerli olacak sabit euro kuru, geçen yılki kurun yüzde 20 fazlasını geçemeyecek.

    İlaç fiyatlandırmada yeni düzenleme

    İlaç fiyatlandırmasında bu yıl geçerli olacak sabit avro kuru, geçen yılki kurun yüzde 20 fazlasını geçemeyecek.

    Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Düzenlemeyle, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara geçici madde eklendi. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri, bu yıl için bir önceki dönemde uygulanan 1 avro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemeyecek.

    Kararın yayımı tarihinde, Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanacak ve avro değerini ilan edecek. Duyurulan avro değeri, komisyon kararının ilanından sonraki ilk gün geçerli olacak.

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    Haberler Sağlık İlaç fiyatlandırmada yeni düzenleme! Yüzde 20'yi geçemeyecek