Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Virüs bulaşma riski artıyor!

Geçen haftalarda Birleşik Krallık'ın sağlık kurumu Kamu Sağlığı İngiltere (PHE) tarafından açıklanan araştırma sonuçları, süpermarketlerin SARS CoV-2 virüsünün yayılımında son derece etkili olduğu, süpermarketlerin bulundukları bölgede yaşayan vatandaşların gittiği ve alışveriş yaparken vakit geçirdiği kapalı mekanlar olması nedeniyle virüs yayılımında risk oluşturduğu, özellikle havalandırma sistemi zayıf olan kamuya açık alanlarda SARS CoV-2'nin çok daha uzun süre havada asılı kalabildiğini ortaya koydu.
Ortam havasını nefes hizasından çeken cihazlar geliştiren Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, araştırma sonucuna ilişkin görüşlerini, araştırmanın aslında kapalı ortam hava kalitesinin önemini bir kez daha ön plana çıkardığını söyledi.
300 METREKAREYE KADAR ETKİLİ
Yakupoğlu, "Pandemi sürecinde, sadece ailemizle yaşadığımız evlerimizde bile kapalı ortam hava kalitesi çok önemli. Durum böyleyken sosyal mesafe kuralına uymanın daha zor olduğu süpermarket gibi, halka açık olan mekanlardaki hava kalitesinin önemi ve bu konunun hassasiyeti çok daha fazla ortaya çıkıyor. Sadece süpermarketler değil postane, hastane ve okul gibi kamuya açık tüm alanlarda hava kalitesinin Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın belirlediği değerlerde tutulması gerekiyor.