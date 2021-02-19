Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Virüs bulaşma riski artıyor!

300 METREKAREYE KADAR ETKİLİ

Yakupoğlu, "Pandemi sürecinde, sadece ailemizle yaşadığımız evlerimizde bile kapalı ortam hava kalitesi çok önemli. Durum böyleyken sosyal mesafe kuralına uymanın daha zor olduğu süpermarket gibi, halka açık olan mekanlardaki hava kalitesinin önemi ve bu konunun hassasiyeti çok daha fazla ortaya çıkıyor. Sadece süpermarketler değil postane, hastane ve okul gibi kamuya açık tüm alanlarda hava kalitesinin Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın belirlediği değerlerde tutulması gerekiyor.