Nörobilim uzmanı Deniz Egece, kilo sorununun çözümüne yönelik geliştirdiği yöntemle tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. "Geçici diyetler çözüm değil" diyen Egece'nin odağına "beyni" alan "Düşünce Molası" adlı yönteminde, kalıcı zayıflık için bilinçaltındaki bilgilerin ve alışkanlıkların değiştirilmesi hedefleniyor. Kurduğu enstitü ile online zayıflama eğitimleri veren Deniz Egece, kendisiyle birebir çalışmak isteyenlerle de zayıflama kamplarında bir araya geliyor.





İLK KAMP MAYIS AYINDA

Deniz Egece'nin fazla kilolara sonsuza dek veda etmenin formülünü verdiği kalıcı zayıflama kamplarının 2021 yılı tarihleri belli oldu. Kamplar; 24-31 Mayıs, 21-28 Haziran, 26 Temmuz-2 Ağustos ve 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Antalya-Alanya'daki Green Park Hotel'de gerçekleşecek. 8 gün, 7 gece süren kamp boyunca katılımcılara yüzde yüz bilimsel eğitim ve uygulamalarla bilinçaltındaki bilgileri değiştirme metotları öğretiliyor.



ÇÖZÜM BİLİNÇALTINDA

"Fazla kiloların net ve kesin çözümü kafada başlar, kafada biter" diyen ünlü nörobilimci Deniz Egece, zayıflama kampıyla ilgili şunları söylüyor: "Deniz Egece İdeal Beden ve Zayıflama Kampı, 'ömür boyu ideal bedende nasıl yaşanılır'ı eğitim ve uygulamalarla öğreten bir değişim merkezi. Bu kampta kişilerin bilinçaltlarındaki beslenme, hareket ve bedene olan inançlarını, duygularını ve algılarını değiştirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca kamp sonrası evlerinde kendi kendilerine yapabilecekleri bilinç kodlama tekniklerini öğretiyoruz. 1 haftada öğrendikleri zihinsel değişi için yeterli oluyor."





CAN SIKICI UYGULAMALAR YOK

Deniz Egece; tatil, değişim ve eğitimin bir arada sunulduğu kampta ilaç, diyet, ameliyat gibi can sıkıcı uygulamaların yer almadığını belirtiyor: "Bedenin kilo verme sürecinde korkutma, zorlama, yasak, diyet ve ilaçlar yok. Aksine bedene zaman ayırma, bedeni anlama, bedenle iletişime geçme, ona ilgi, neşe, şükran ve sevgiyle yaklaşma var. Hekimler, hemşireler ve uzman ekiplerimizle telkin ve meditatif yaklaşımla yürüyüş, dans ve yüzme egzersizleri yaptırıyor, zihinsel ve bedensel değişimi hedefliyoruz. Daha önce kamplarıma katılanlar, yeni bir hayata adım attıklarını söylüyor."