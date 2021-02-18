Türkiye'de aşılama çalışmaları nasıl sonuç verdi? Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında değişiklik var mı?

"AŞILAMA ÇOK ETKİLİ"

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: İngiltere'deki son açıklamalar ileri yaş grubunda aşılama sonrası ölüm oranlarının azaldığını, aşıların özellikle bu grupta ölümü azaltmak açısından yararını gösterdi. Bizde şu ana kadar 5 milyondan fazla kişi aşılandı. Son aylarda hastaneye başvuruların azalmasında hem tedbirlerin hem de aşının etkisi olduğu düşünülüyor. Bu nedenle şu an kullanmış olduğumuz aşının devamlılığının sağlanması, halkımız için çok yararlı olacaktır. Aşımız etkili ve sonuçlarının da olumlu yönde olduğunu görüyoruz.