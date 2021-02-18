Türkiye'de aşılama çalışmaları nasıl sonuç verdi? Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında değişiklik var mı?

İngiltere'de aşılamanın, ülkede en yaşlı ve virüsten en çok etkilenenler arasında ölümleri azalttığı belirtildi. Ölümlerdeki azalma 20-64 yaş grubunda yüzde 47, 65-79 yaş grubunda ise yüzde 51 oldu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise geçen hafta yeni COVID-19 vakalarının yüzde 16 azalarak 2.7 milyona indiğini, ölümlerin de yüzde 10 azalarak 81 bin olduğunu açıkladı. Halkının yüzde 78'ini aşılayan İsrail'de de benzer sonuçlar bulunuyor. Türkiye'deki durumu Bilim Kurulu Üyeleri Hürriyet'e anlattı.
"AŞILAMA ÇOK ETKİLİ"
Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: İngiltere'deki son açıklamalar ileri yaş grubunda aşılama sonrası ölüm oranlarının azaldığını, aşıların özellikle bu grupta ölümü azaltmak açısından yararını gösterdi. Bizde şu ana kadar 5 milyondan fazla kişi aşılandı. Son aylarda hastaneye başvuruların azalmasında hem tedbirlerin hem de aşının etkisi olduğu düşünülüyor. Bu nedenle şu an kullanmış olduğumuz aşının devamlılığının sağlanması, halkımız için çok yararlı olacaktır. Aşımız etkili ve sonuçlarının da olumlu yönde olduğunu görüyoruz.