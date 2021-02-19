Toplumda yaygın olarak görülen saç dökülmesi, yalnızca estetik bir problem değil; aynı zamanda önemli hastalıklara işaret edebilen ve bu nedenle ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunu. Fitoterapi uzmanı Dr. Buğra Adil Buyrukçu, "Saçlar, cildimiz kadar kıymetli, dış görünümümüz açısından da en dikkat çeken parçamız. Dökülmeye başladığında ise maalesef sadece estetik açıdan bir kaygı yaratıyor. Halbuki altta yatan neden estetiğin çok ötesinde, ciddi bir hastalık olabilir" diyor.



3 KİŞİDEN 1'İNİN SAÇI DÖKÜLÜYOR

Her üç kişiden birinin saçının döküldüğünü belirten Dr. Buğra Adil Buyrukçu, dökülmenin çok sayıda farklı nedeni olabileceğini söylüyor: "En önemli nedenlerden biri erkeklerde genetik faktörler, kadınlarda ise hormonlarda görülen sorunlar. Yetersiz ve dengesiz beslenme de saç kaybına yol açabiliyor. Genellikle diyet dönemlerinde görülen demir, çinko, protein ve B vitamini eksikliği dökülmeye neden oluyor. Doğum kontrol hapları ve bazı ilaçlar, kadınların menopoz döneminde gördükleri tedaviler de saçları dökebiliyor."





SAĞLIK KONTROLÜ ŞART

Dr. Buğra Adil Buyrukçu, saç dökülmesinin çok daha ciddi nedenleri de olabileceğine dikkat çekiyor: "En önemlisi tümörler. Bilhassa yumurtalık veya böbrek üstü tümörlerinin ilk belirtisi, saç dökülmesi olarak karşımıza çıkıyor. Kişide birden başlayan dökülmeler mutlaka ciddiye alınmalı. Zehirli guatr veya tiroit bezinin yetersiz çalışması, karaciğer ya da böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları da ilk belirtisini saç dökülmesiyle gösterebilir." Dr. Buyrukçu, saç dökülmesinin altında yatan nedenin tespiti için mutlaka sağlık kontrolünden geçilmesi gerektiğini belirtiyor.



ÖNLEMEK MÜMKÜN

Peki altında ciddi bir sağlık sorunu yatmıyorsa, saç dökülmesi önlenebilir mi? Dr. Buğra Adil Buyrukçu'ya göre bu konuda "doğadan" yardım almak mümkün: "Biz hastalarımıza fitoterapik çözümler, doğal takviyeler öneriyoruz. Ve bugüne kadar saç dökülmesinden şikayet eden hastalarımıza uyguladığımız tedavilerde çok iyi sonuçlar aldık."