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    • 17.02.2021 19:11
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    Sağlık Bakanı : "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dâhil hizmetinizdeyiz"

    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden aşılama sürecine ilişkin yaptığı paylaşımda "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dâhil hizmetinizdeyiz" ifadelerini kullandı.


    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, aşılama sürecine ilşkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.




    "COVID-19'A KARŞI ZAMAN KAYBETMEYİN"
    Bakan Koca paylaşımında, "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dâhil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. COVID-19'a karşı zaman kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.




    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

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