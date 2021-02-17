Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, aşılama sürecine ilşkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"COVID-19'A KARŞI ZAMAN KAYBETMEYİN"
Bakan Koca paylaşımında, "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dâhil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. COVID-19'a karşı zaman kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;
Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dâhil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. COVID-19'a karşı zaman kaybetmeyin. pic.twitter.com/bsNcLvnes0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2021