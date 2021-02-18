Bu besinleri tüket mutlu ol: Uzmanlar, dümdüz bir karna sahip olacağınız o besinleri sıraladı (Sağlık haberleri)

Beslenme ve diyet uzmanları genellikle günün belirli saatlerinden itibaren yemek yeme alışkanlığının bırakılması gerektiğini söylerler. Ancak bazı yiyecekler gece tüketildiğinde sağlığımıza çeşitli faydalar sağlıyor. Üstelik bu yiyecekler gece tükettiğinizde dümdüz bir karna sahip olmanıza yardımcı oluyor.

Domates: Bir miktar protein ile bu gıdayı birleştirirseniz sağlıklı bir akşam yemeği için muazzamdır. Antioksidanlar nedeniyle kilo verdirir. İltihaplanma ve sıvı tutulması ile mücadele eder.

Zeytinyağı: Sızma zeytinyağında bulunan oleik asit gibi yağ asitleri vücudunuzda özellikle karın bölgesinde bulunan daha dayanıklı ve parçalanması zor olan yağların parçalanmasına yardımcı olur. Gece yatmadan önce içeceğiniz bir kaşık zeytinyağı ile karın yağlarının erimesini sağlamak mümkün.

Kuşkonmaz: Yabani veya beyaz kuşkonmaz olsun, fark etmez. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Kuşkonmaz, A, B, C ve E vitaminleri ile aynı zamanda çinko ve potasyum gibi mineraller ile doludur.

TOPUK SANCISI

Ayak rahatsızlığı hayatımızı tehdit ediyor. Ayakta başlayan hastalıklar şöyle sıralanıyor:

Çatlak topuk ve şişme: Ödem, kan pıhtıları, diyabet, kalp, karaciğer veya böbrek hastalığı

Soğuk ayaklar: Zayıf dolaşım, anemi, diyabet veya hipotiroidi

Atlet ayak ve mantar enfeksiyonları: Menopoz, gastrit, stres ve hipertiroid

Ayak, topuk ve ayak topları üzerindeki nasırlar: Uygun olmayan ayakkabılar, kemik sürtünme, obezite ve diyabet.