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    anneliğe engel

    Doğurganlık dönemindeki kadınlarda sık görülen , ülkemizde 2 milyon kişide görülüyor. Kimi zaman sinsi ilerleyen bu hastalık, kadınların annelik hayalini engelliyor. ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yurtsever, le ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

    Çikolata kisti anneliğe engel

    Doğurganlık dönemindeki kadınlarda sık görülen , ülkemizde 2 milyon kişide görülüyor. Kimi zaman sinsi ilerleyen bu hastalık, kadınların annelik hayalini engelliyor. ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yurtsever, le ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

    AŞK HAYATINI BİTİRİR
    Ülkemizde her 5 kadından birini tehdit eden bu hastalık, en çok 18-45 yaş arasında ortaya çıkıyor. Gebeliği yarı oranda azaltıyor. Genetik faktörlerin etkili olduğu bu hastalık, dayanılamayacak adet sancısı ve kasık ağrısı ile belirti veriyor. Bunların dışında cinsel ilişkide ağrı, kanlı idrar ve idrarı yaparken acı duymak gibi şikayetlerin altında da bu hastalık yatıyor. Tedavi, hastalının yaşına ve hastalığın şiddetine göre değişiklik gösteriyor. Bazı kişilerde ilaç tedavisi etkili olurken kimi zaman cerrahi yöntemler tercih edilebiliyor.

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    Haberler Sağlık Çikolata kisti anneliğe engel