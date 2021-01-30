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    Her on kişiden birinde taş var

    Toplumda her on kişiden birinde taşı görülüyor. Erkeklerde kadınlara oranlara 3 kat daha fazla etkili oluyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. n, şunları söylüyor: Böbrek taşları idrardaki maddelerin kristaller oluşturması ve bu kristallerin büyüyerek taşlaşması sonucu gelişir. Ağrı genellikle iki şekilde oluşur.

    Tuzu abartma 'taş' olma

    Toplumda her on kişiden birinde böbrek taşı görülüyor. Erkeklerde kadınlara oranlara 3 kat daha fazla etkili oluyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Soyan, şunları söylüyor:

    Böbrek taşları idrardaki maddelerin kristaller oluşturması ve bu kristallerin büyüyerek taşlaşması sonucu gelişir. Ağrı genellikle iki şekilde oluşur.

    Bunlardan en sık görüleni böğüre veya kasığa bıçak saplanır tarzda olan ağrılardır. Genellikle bulantı-kusmayla beraberdir. Taş hastalığı tedavi edilmediği taktirde idrar yolu enfeksiyonu, kronik böbrek yetmezliği ve böbrek fonksiyon kaybına neden olur.

        Bu nedenle günde 2 litre idrar çıkaracak kadar sıvı alınmalıdır. Hayvansal gıdalar aşırı tüketilmemelidir. Diyette tuz kısıtlanmalıdır.

        GENETİK DE ETKİLİYOR
        Doktor Hüseyin Soyan, böbrek taşının genetik de olabileceğini belirtti. Şöyle devam etti: Ailenizde böbrek taşı düşüren birinin olması sizin için de bir risk oluşturur. Bu nedenle genetik faktörler böbrek taşı oluşumu için oldukça önemlidir.
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        Haberler Sağlık Her on kişiden birinde böbrek taş var