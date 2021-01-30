Toplumda her on kişiden birinde böbrek taşı görülüyor. Erkeklerde kadınlara oranlara 3 kat daha fazla etkili oluyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Soyan, şunları söylüyor:
Böbrek taşları idrardaki maddelerin kristaller oluşturması ve bu kristallerin büyüyerek taşlaşması sonucu gelişir. Ağrı genellikle iki şekilde oluşur.
Bunlardan en sık görüleni böğüre veya kasığa bıçak saplanır tarzda olan ağrılardır. Genellikle bulantı-kusmayla beraberdir. Taş hastalığı tedavi edilmediği taktirde idrar yolu enfeksiyonu, kronik böbrek yetmezliği ve böbrek fonksiyon kaybına neden olur.