GENETİK DE ETKİLİYOR

Doktor Hüseyin Soyan, böbrek taşının genetik de olabileceğini belirtti. Şöyle devam etti: Ailenizde böbrek taşı düşüren birinin olması sizin için de bir risk oluşturur. Bu nedenle genetik faktörler böbrek taşı oluşumu için oldukça önemlidir.