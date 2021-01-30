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Hem fit vücut hem de canlı bir cilt! Doğal mucizenin yeni adı asırlardır ilaç olarak kullanılıyor

Besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yararlar. Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olan besinlerin ufak ayrıntıları ise bambaşka bir faydanın konusu. Onlardan biri de yabani iğde. 40 milyon yıla ulaşan bir geçmişten, ekolojik adaptasyon yeteneği ile günümüze kadar ulaşmayı başaran Yabani İğde, Uzak Doğu'da deri hastalıkları, güneş yanıkları, yara ve iltihaplar, öksürük, mide ve mukoza zarı problemleri gibi birçok alanda, yaygın olarak kullanılıyor. Ve tam bir Omega 7 kaynağı. Pek çok hastalığa şifa kaynağı olan yabani iğde faydaları nelerdir? Yabani iğde tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte yabani iğdenin faydaları...

30.01.2021 08:45 - Son Güncelleme: 30.01.2021 08:45
Hem fit vücut hem de canlı bir cilt! Doğal mucizenin yeni adı asırlardır ilaç olarak kullanılıyor

Halk arasında 'yalancı iğde', 'ateş dikeni' gibi isimlerle anılan bu bitkinin faydaları say say bitmiyor. Doğadaki tek Omega 7 kaynağı olma özelliği olan ve meyve olarak ise hemen hemen hiç tüketilmeyen yabani iğdenin, başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere, asırlardır egzama, güneş yanığı ve farklı yanık türleri, dermatit, yara ve iltihapların bitkisel olarak tedavi edilmesinde, çok yararlıdır.

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Hem fit vücut hem de canlı bir cilt! Doğal mucizenin yeni adı asırlardır ilaç olarak kullanılıyor

YARA, İLTİHAP, YANIKLAR HER DERDE DEVA!

Doğadaki tek Omega 7 kaynağı olma özelliği olan ve meyve olarak ise hemen hemen hiç tüketilmeyen yabani iğdenin, başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere, asırlardır egzama, güneş yanığı ve farklı yanık türleri, dermatit, yara ve iltihapların bitkisel olarak tedavi edilmesinde, çok yararlıdır.

Hem fit vücut hem de canlı bir cilt! Doğal mucizenin yeni adı asırlardır ilaç olarak kullanılıyor

Reflüyü tedavi eder, ülseri iyileştirir, şekeri- kolesterolü düşürür, karaciğer yağlanmasını ve kalp damar hastalıklarını önler.

Hem fit vücut hem de canlı bir cilt! Doğal mucizenin yeni adı asırlardır ilaç olarak kullanılıyor

KOLAJENİ ARTIRIYOR, KIRIŞIKLIĞI ÖNLÜYOR!

Omega 7, vücudun kolajen üretiminin artmasına da yardımcı oluyor. Bu sayede cildin uzun yıllar sonunda esnekliğini kaybederek kırışmasını engelliyor ve cilde esneklik katarak kırışıklıkları da gideriyor.

Hem fit vücut hem de canlı bir cilt! Doğal mucizenin yeni adı asırlardır ilaç olarak kullanılıyor

İÇİNDE YÜZDE 31 ORANINDA MUCİZE OLARAK ADLANDIRILAN PALMİTOLEİK ASİT BARINDIRIR!

Palmitoleik Asit bitkilerin hemen tümünde binde oranlarında bulunurken, sadece iki bitkide çok yüksek oranlarda bulunmaktadır. Macadamia fındığı yağı ve 'yalancı iğde'. Özellikle yalancı iğdede %31 oranında bulunur.