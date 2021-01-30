Hem fit vücut hem de canlı bir cilt! Doğal mucizenin yeni adı asırlardır ilaç olarak kullanılıyor

Besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yararlar. Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olan besinlerin ufak ayrıntıları ise bambaşka bir faydanın konusu. Onlardan biri de yabani iğde. 40 milyon yıla ulaşan bir geçmişten, ekolojik adaptasyon yeteneği ile günümüze kadar ulaşmayı başaran Yabani İğde, Uzak Doğu'da deri hastalıkları, güneş yanıkları, yara ve iltihaplar, öksürük, mide ve mukoza zarı problemleri gibi birçok alanda, yaygın olarak kullanılıyor. Ve tam bir Omega 7 kaynağı. Pek çok hastalığa şifa kaynağı olan yabani iğde faydaları nelerdir? Yabani iğde tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte yabani iğdenin faydaları...

30.01.2021 08:45 - Son Güncelleme: 30.01.2021 08:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





