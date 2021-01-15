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    Kalp, beyin ve kan damarları ceviz sayesinde sağlıklı yaşlanır

    Kalp, beyin ve kan damarları ceviz sayesinde sağlıklı yaşlanır. , demir, potasyum, B vitaminleri, E vitamini, çoklu doymamış yağ asitleri ve lifçoğu fındık değerli içeriklerle puan alır.

    Bir avuç sağlık

    Kalp, beyin ve kan damarları ceviz sayesinde sağlıklı yaşlanır. , demir, potasyum, B vitaminleri, E vitamini, çoklu doymamış yağ asitleri ve lifçoğu fındık değerli içeriklerle puan alır.

    Düşük iltihap seviyeleri için tüketilmesi önerilir. Büyüme ve gelişme, sindirim ve sentezi gibi metabolik aktivitelere katkıda bulunur. Her gün bir avuç ceviz tüketmek , prostat ve göğüs kanserine karşı koruma sağlar.

    DELİ BAL DELİ EDER


    Orman gülü bitkisinden üretilen 'Deli Bal'ın, ölçüsüz tüketimi, zehirlenme ve ölümlere neden olabiliyor. lığının yanı sıra tansiyon düşürmede de etkili olan balın, günde en fazla 1 çay kaşığı ölçüsünde tüketilmesi öneriliyor.

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    Haberler Sağlık Kalp, beyin ve kan damarları ceviz sayesinde sağlıklı yaşlanır