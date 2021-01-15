Kalp, beyin ve kan damarları ceviz sayesinde sağlıklı yaşlanır. Çinko, demir, potasyum, B vitaminleri, E vitamini, çoklu doymamış yağ asitleri ve lifçoğu fındık değerli içeriklerle puan alır.

Düşük iltihap seviyeleri için tüketilmesi önerilir. Büyüme ve gelişme, sindirim ve nükleik asit sentezi gibi metabolik aktivitelere katkıda bulunur. Her gün bir avuç ceviz tüketmek pankreas, prostat ve göğüs kanserine karşı koruma sağlar.

DELİ BAL DELİ EDER



Orman gülü bitkisinden üretilen 'Deli Bal'ın, ölçüsüz tüketimi, zehirlenme ve ölümlere neden olabiliyor. Soğuk algınlığının yanı sıra tansiyon düşürmede de etkili olan balın, günde en fazla 1 çay kaşığı ölçüsünde tüketilmesi öneriliyor.