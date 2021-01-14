Meme kanseri, her 8 kadından 1'inde görülüyor. Bu hastalıktan korunma noktasında cerrahi, kemoterapi, hormoterapi ve radyoterapi çok önemli. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Prof. Dr. Vahit Özmen, TAKVİM okurları için önemli bilgiler paylaşıyor:
ŞİŞMANLIĞI NASIL ÖNLEYECEĞİZ?
Şişmanlığı önlemek için düzenli egzersiz yapılması (haftada toplam 5-6 saat) ve kalori alımını kısıtlayıcı diyet uygulanması şarttır. Meme kanserinden koruyucu ilaçları düzenli olarak kullanmak da meme kanserinden korumaktadır. Meme kanserinden diğer korunma yöntemi de her iki memenin kanser olmadan boşaltılması ve içerisinin protezle doldurulmasıdır.
Anne ve anneannesinde meme ve yumurta kanseri olan, kanında meme kanseri genleri (BRCA 1 ve 2 geni) bulunan bu sanatçı, meme kanseri tanısı almadan her iki memesini de boşalttırmıştır.
Cerrahi tedavide ise onkoplastik cerrahi ön plana çıkıyor.
KEMOTERAPİ
Erken meme kanseri olan hastalarda gereksiz yere kemoterapi alınmasını engellemek tümördeki genlerin analizi yapılmaktadır. 21- gen analizi dediğimiz test ile ilgili olarak Türkiye'de 10 merkezde 165 hasta üzerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda, hastalarımızın %56'sı düşük risk grubunda bulunmuş ve kemoterapi uygulanmamıştır. Hastaların %31'inde uygulanacak kemoterapi ve hormonoterapi kararı değişmiştir.
HASTALARIN %50'Sİ MENOPOZ ÖNCESİNDE
Meme kanserli kadınlarımızın yaklaşık %20'sinin 40 yaşının altında, %50'sinin ise menopoz öncesinde olduğunu görüyoruz. Amerika'da 40 yaşın altındaki meme kanserli kadın oranı %6. Türkiye'de ise %20.
FIRSATÇI MAMOGRAFİ
Hastaların düzenli aralıklarla mamografileri çekilmesi gerekiyor. Tarama yaşına gelmiş kadınların (40-69 yaş) kendi isteği ile gidip mamografi çektirmesi ise fırsatçı mamografi olarak açıklanabilir. Maalesef ülkemizde yaygın, düzenli bir toplum taraması yapılmamaktadır. Bizim çalışmalarımızda memeyi koruma oranımız %70'e ulaşmış olup, hastalığın tekrarlama oranı ise %5'den azdır.
EVRELERİ NELERDİR?
EVRE 0: Meme kanserinin henüz kapsül dışına taşmadığı bir erken devre söz konusudur. Bu devrede ameliyattan sonra kemoterapiye gerek yoktur.
EVRE I VE II: Meme kanserinde cerrahi tedaviden sonra bazı hastalarda 4-6 defa tekrarlanan kemoterapi, daha sonra radyoterapi ve hormonoterapi verilmektedir.
EVRE III: Meme kanseri lokal ileri bir kanser olup, hastalık meme ve koltuk altında bulunmaktadır.
EVRE IV: Kemoterapi ve hormonoterapi uygulanmaktadır. Bunlar yaşam süresince devam etmektedir.
KADIN DÜŞMANI KANSERLER
PROF. DR. VAHİT ÖZMEN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL