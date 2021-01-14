EVRELERİ NELERDİR?



EVRE 0: Meme kanserinin henüz kapsül dışına taşmadığı bir erken devre söz konusudur. Bu devrede ameliyattan sonra kemoterapiye gerek yoktur.

EVRE I VE II: Meme kanserinde cerrahi tedaviden sonra bazı hastalarda 4-6 defa tekrarlanan kemoterapi, daha sonra radyoterapi ve hormonoterapi verilmektedir.

EVRE III: Meme kanseri lokal ileri bir kanser olup, hastalık meme ve koltuk altında bulunmaktadır.

EVRE IV: Kemoterapi ve hormonoterapi uygulanmaktadır. Bunlar yaşam süresince devam etmektedir.

KADIN DÜŞMANI KANSERLER

PROF. DR. VAHİT ÖZMEN

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

