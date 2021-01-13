Sakın geç kalmayın! Ani görme kayıpları tedavi edilmezse...

"MUAYENE YARIM GÜN SÜREBİLİR"

Ani görme kaybının nedeninin bulunması için öncelikle tam göz muayenesi ve gözbebeği büyütülerek gözün içine bakılmasının gerektiğini söyleyen Doğan, "Ek olarak, bulgulara göre görme alanı testi veya göz anjiyosu yapılması gerekebilir. Dolayısıyla böyle bir yakınmanız olduğunda, göz muayeneniz belki de yarım gün sürebilir ve eve dönerken araba kullanamayabilirsiniz" dedi.