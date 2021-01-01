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    Sağlıklı yaşamak istiyorsanız bağırsaklarınızı düşünmelisiniz! İşte size sağlık kalkanı 7 formül

    Sağlıklı yaşamak istiyorsanız, bağırsaklarınızı düşünmelisiniz. Araştırmalar gösteriyor ki, bağırsakları sağlıklı olanlar birçok virüse karşı koruma kalkanı oluşturuyor. İşte size sağlık kalkanı 7 formül...

    Formula 7

    Sağlıklı yaşamak istiyorsanız, bağırsaklarınızı düşünmelisiniz. Araştırmalar gösteriyor ki, bağırsakları sağlıklı olanlar birçok virüse karşı koruma kalkanı oluşturuyor. İşte size sağlık kalkanı 7 formül...

    EV YOĞURDU
    Karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal ataklarıyla kendini gösteren hassas bağırsak hastalığını (HBH) tedavi ediyor. Günde 150 gram du ile bağırsakları yenilersiniz.

    HİNDİSTAN CEVİZİ
    Anti-viral, anti-bakteriyel özelliği bağırsakları temizler. Hatta uzun süre koruma sağlar.

    BADEM
    Lifli yapısı ile bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı bitirir. Bağırsakları harekete geçiren asıl şey, de yüksek oranda bulunan magnezyumdur.
    Magnezyum, mide asidini dengeler ve dışkının bağırsaktaki hareketini kolaylaştırır.

    SOMON
    Sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Vücuda dost bağırsak bakterilerinin sayısının arttırılmasına destek oluyor ve böylece sağlıklı bir bağırsak florası oluşturuyor. Haftada bir gün tüketmeye özen gösterin.

    KURU BAKLAGİLLER
    , , ve bulgur gibi baklagiller, bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

    ISPANAK
    Bağırsakta faydalı bakterileri çoğaltır. Aynı zamanda içerdiği lif bağırsak ve mide faaliyetlerini olumlu etkilediğinden sindirimi kolaylaştırır. Kabızlık rununun yaşanma riskini azaltır.

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    Haberler Sağlık Sağlıklı yaşamak istiyorsanız bağırsaklarınızı düşünmelisiniz! İşte size sağlık kalkanı 7 formül