Sağlıklı yaşamak istiyorsanız bağırsaklarınızı düşünmelisiniz! İşte size sağlık kalkanı 7 formül

Sağlıklı yaşamak istiyorsanız, bağırsaklarınızı düşünmelisiniz. Araştırmalar gösteriyor ki, bağırsakları sağlıklı olanlar birçok virüse karşı koruma kalkanı oluşturuyor. İşte size sağlık kalkanı 7 formül...

EV YOĞURDU

Karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal ataklarıyla kendini gösteren hassas bağırsak hastalığını (HBH) tedavi ediyor. Günde 150 gram ev yoğurdu ile bağırsakları yenilersiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ

Anti-viral, anti-bakteriyel özelliği bağırsakları temizler. Hatta uzun süre koruma sağlar.

BADEM

Lifli yapısı ile bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı bitirir. Bağırsakları harekete geçiren asıl şey, bademde yüksek oranda bulunan magnezyumdur.

Magnezyum, mide asidini dengeler ve dışkının bağırsaktaki hareketini kolaylaştırır.

SOMON

Sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Vücuda dost bağırsak bakterilerinin sayısının arttırılmasına destek oluyor ve böylece sağlıklı bir bağırsak florası oluşturuyor. Haftada bir gün somon tüketmeye özen gösterin.

KURU BAKLAGİLLER

Nohut, kuru fasulye, barbunya ve bulgur gibi baklagiller, bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

ISPANAK

Bağırsakta faydalı bakterileri çoğaltır. Aynı zamanda içerdiği lif bağırsak ve mide faaliyetlerini olumlu etkilediğinden sindirimi kolaylaştırır. Kabızlık sorununun yaşanma riskini azaltır.