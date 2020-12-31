SON DAKİKA: Türkiye'den 'BioNTech' hamlesi: Koronavirüs aşısı için ortak üretimi konuşacağız





O tarihten itibaren aşı üretmeyle ilgili faaliyeti olmamış. Dünyada aşı işleri o kadar hızlı gelişmiş ki biz o altyapıyı güncelleme fırsatı yakalayamamışız. Maddi, insan kaynağı sıkıntısı olabilir. Türkiye'de bir aşı üretme kapasitesi zaten yok olmuş. Bunun AK Parti ile ilişkisi yok" değerlendirmesini yaptı.