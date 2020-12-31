SON DAKİKA: Türkiye'den 'BioNTech' hamlesi: Koronavirüs aşısı için ortak üretimi konuşacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, tanı kiti, aşı çalışmalarına ilişkin ilk toplantıyı 31 Ocak 2020'de yaptıklarını belirterek, "Aşı süreçleri dünyada çok uzun sürüyor. Hızlıca bir şey yapabilir miyiz, Türkiye'deki kapasite yeterli mi?
Daha sonra mart ayında hocalarımızı topladık. 'TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu'nu oluşturduk. Önce 14 proje, 8 aşı, 6 ilaç geliştirme projesi geldi. Daha sonra 17 projeye çıktı. Sadece TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu olarak 8 aşı, 9 ilaç geliştirme projesini desteklemeye başladık" diye konuştu.
"ENSTİTÜYÜ BİZ KAPATMADIK"
Muhalefet partilerinin Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün kapatılmasına yönelik eleştirilerini hatırlatan Bakan Varank,"'Kapatmasaydınız işler yürürdü' diye eleştiriyor. Enstitüyü biz kapatmadık. En son aşı üretimini 1998 tarihinde yapmış.
O tarihten itibaren aşı üretmeyle ilgili faaliyeti olmamış. Dünyada aşı işleri o kadar hızlı gelişmiş ki biz o altyapıyı güncelleme fırsatı yakalayamamışız. Maddi, insan kaynağı sıkıntısı olabilir. Türkiye'de bir aşı üretme kapasitesi zaten yok olmuş. Bunun AK Parti ile ilişkisi yok" değerlendirmesini yaptı.
OCAK AYINDA BAŞLAYACAK
Yerli ve milli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Varank, "Bizim hocalarımızdan üçü faz 1 yani insan çalışması yapacak aşamadalar. Bunların ürünlerin üretileceği tesislerde 3 tane özel sektör firmamız Sağlık Bakanlığı'ndan dünya standartlarında üretim yapabilecekleri sertifikalarını aldı. Bir hocamız pilot üretimini tamamladı.
Başvurusunu Sağlık Bakanlığına yaptı. Onay aldıktan sonra faz 1 insan çalışmalarına başlayacaklar. Ocak ayı içinde bu aşıların en az bir iki tanesinde faz çalışmalarına başlamak istiyoruz. Yerli ve milli aşımızı piyasaya çıkarmak için de gayretlerimiz büyük bir hızla sürüyor" değerlendirmesini yaptı.