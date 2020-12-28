Kalbin ilacı sarımsak

Atardamar kireçlenmesinin önüne geçer. Kandaki kolesterol düzeyini ve yüksek tansiyonu düşürür. Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir. Kabızlığı önler.

SAĞLIK İÇİN SAKATAT



Böbrek, dalak, yürek, beyin, karaciğer, işkembe, bağırsak, paça, dil ve kelle protein bakımdan oldukça yüksek besinlerdir. Et yemeyen vejetaryenlerin bu yiyecekleri de tercih etmemesi bir çok rahatsızlığa davetiye çıkarabilir.

ŞİFA DEPOSU KURU ÜZÜM



Kuru üzüm; bakır ve magnezyum açısından oldukça zengindir. Kemikleri güçlendirir. Tansiyon düşürücü etkisi vardır. Kan basıncını düzenler. Kansızlığı önler. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirir. Akciğerde oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesini sağlar.

YOĞURT AĞIZ KOKUSUNU ÖNLER



Alkol, tütün ürünleri, salam, sucuk ve pastırma ağız kokusuna sebep oluyor. Uzmanlar, bazı gıdaların ağız kokusunu ortadan kaldırdığını söylüyor. Şu bilgileri paylaşıyor:

Yemeklerden sonra dereotu veya kahve taneleri çiğneyerek, portakal veya limon kabuğu emerek yemek kokuları giderilebilir.

Yapılan bir çalışma yoğurdun içinde bulunan bakterilerin, ağızda kötü kokuya neden olan kükürtlü bileşikleri azalttığını göstermiştir.

Karanfil, anason ve maydanoz da ağızdaki kötü kokuları gidermeye yardımcı oluyor.