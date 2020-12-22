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    • 22.12.2020 22:11
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    uyardı: Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı

    Son dakika haberi... 'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Koca açıklamasında, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı." ifadelerini kullandı.

    Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

    Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı." ifadelerini kullandı.

    "VİRÜSÜN BULAŞMA YOLLARI DEĞİŞMEYE BAŞLADI"
    Koca'nın mesajı şu şekilde:
    Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım.
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı