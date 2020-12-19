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    • Sağlık
    • 20.12.2020 05:30
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    • 20.12.2020 05:30
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    var mı yapıyor soruları cevap bulacak! peşine düştü

    var mı yapıyor . Gıda ve () Alaska dışında diğer bazı eyaletlerden de Kovid-19 aşısının alerjik etkileri hakkında şikayetler geldiğini ve bunları incelediklerini kaydetti.

    AA
    Aşılar alerji mi yapıyor?

    Koronavirüs aşılarının yan etkisi var mı ve koronavirüs aşıları alerji mi yapıyor sorusu cevap bulacak.

    ŞİKAYETLER VAR


    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Alaska dışında diğer bazı eyaletlerden de Kovid-19 aşısının alerjik etkileri hakkında şikayetler geldiğini ve bunları incelediklerini kaydetti.

    Marks, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve İngiltere'deki meslektaşları ile koordineli şekilde çalıştıklarını söyleyerek, "Aşıdaki hangi bileşenin alerjiye sebep olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

    AŞIRI ALERJİK TEPKİYE YOL AÇTI


    ABD'nin Alaska eyaletinin Juneau şehrindeki Bartlett Bölge Hastanesinden perşembe günü yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının 2 sağlık çalışanında uygulandıktan sonra 10 dakika içinde "aşırı alerjik tepkiye" yol açtığı belirtilmişti.

    Aşının yaygın kullanımına onay verilen İngiltere'de de geçen hafta benzer 2 vaka görülmüş, İngiltere İlaç ve Tıp Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ilaç ve gıdalara aşırı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin, aşıyı vurulmaması gerektiğini belirtmişti.

    Almanya'da Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu BioNTech'in geliştirdiği aşı adayı,

    İngiltere'nin 2 Aralık'ta yaygın kullanımına onay vermesiyle "dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" olmuştu.
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    Haberler Sağlık Koronavirüs aşılarının yan etkisi var mı ve koronavirüs aşıları alerji mi yapıyor soruları cevap bulacak! FDA peşine düştü