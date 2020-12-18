UĞURLU TARİH 25 OCAK!



BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, ilham kaynağını anlattı. "Çinli araştırmacıların The Lancet'te 11 Ocak'ta yayınlanan makalesini 25 Ocak'ta okudum. Hemen, makalede anlatılan Coronavirüs genetik dizilerini kullanıp 10 farklı aşı adayı hazırladım. Sonra en doğrusunu birkaç saat içerisinde tasarladım" şeklinde konuştu. Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel, videokonferansla bağlandığı Şahin'e, "Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.