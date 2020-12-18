ABD'de uygulanan Pfizer/ BioNTech aşısının ilk ciddi yan etkisi ortaya çıktı.
Alaska'da aynı hastanede çalışan iki sağlık çalışanında, aşı olduktan dakikalar sonra çeşitli semptomlar gelişti.
Orta yaşlı bir kadın 10 dakika sonra kızarıklık ve şiddetli nefes darlığı yaşadı.
Kalbi çok hızlı atmaya başladı. Yoğun bakıma kaldırılan kadının durumunun kritik olduğu anlaşıldı.
Bir başka sağlık çalışanında da alerjik etkiler görüldü.
Doktorlar, aşının yan etkilerine önlem olarak, oksijen kaynakları bulunan kuruluşlarda uygulanmasını önerdi.
UĞURLU TARİH 25 OCAK!
BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, ilham kaynağını anlattı. "Çinli araştırmacıların The Lancet'te 11 Ocak'ta yayınlanan makalesini 25 Ocak'ta okudum. Hemen, makalede anlatılan Coronavirüs genetik dizilerini kullanıp 10 farklı aşı adayı hazırladım. Sonra en doğrusunu birkaç saat içerisinde tasarladım" şeklinde konuştu. Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel, videokonferansla bağlandığı Şahin'e, "Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.