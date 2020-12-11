Favipiravir, koronavirüs tablosunda klinik iyileşmeyi hızlandıran etkin bir ilaç. İlacın bazı karaciğer sorunu olan kişilerde ufak, tefek yan etkileri olabilir ancak altta yatan hastalığı olmayanların durumunu kötüleştirecek bir tabloya neden olacak yan etki söz konusu değil" ifadelerini kullandı.