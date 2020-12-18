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    ni çökertiyor

    bağışıklığı bitiriyor. C i seviyesini de düşürüyor. Hastalıklara davetiye çıkarıyor.

    Sigara bağışıklık sistemini çökertiyor

    Hızla yaygınlaşan Covid-19 enfeksiyonuna, grip de eklendi. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bağışıklığımızı güçlendirmek için beslenmenin kurallarından bahsetti:

    6 ÇEŞİTLİ BESLENİN
    Mutlaka çeşitli beslenmeye özen gösterin. Örneğin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan çinko; buğday, badem, et, yumurta, süt gibi ürünlerde bulunurken; C vitamini daha çok taze meyve ve sebzelerde bulunuyor. E vitamini ise ceviz, fındık, badem ve balıkta var.

    6 PROTEİN TÜKETİN
    Nohut ve bulgur pilavı, peynir ve tahıllı ekmek kaliteli protein içerir.

    6 B VİTAMİNİ ŞART
    B2, B3, B5, B6, B9, B12 vitaminleri tahıl, et, süt, yeşil sebzelerde bolca bulunur.

    6 SİGARAYI BIRAKIN
    Sigara, bağışıklığı zayıflatmasının yanı sıra kandaki C vitamini seviyesini de düşürüyor.

    6 AKDENİZ DİYETİNİ TERCİH EDİN
    Akdeniz diyeti kırmızı eti çok daha düşük oranda içerirken, meyve, sebze, yağlı tohumlar, tam tahıllar ve balık tüketimini teşvik ediyor.

    6 HEMEN TÜKETİN
    C vitamini suda eriyen bir vitamin olduğu için pişirme suyuna geçer, hava ile temasta ise oksitlenerek aktivitesi azalır. Mandalinayı, portakalı soyar soymaz tüketin.

    6 KAHVALTI YAPMAYI İHMAL ETMEYİN
    Kahvaltıda poğaça, börek, salam, sosis gibi bağışıklığı azaltıcı yiyecekler yerine yumurta, peynir, zeytin, salatalık, yeşillik gibi bağışıklığınızı kuvvetlendirici besinler tüketin.
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