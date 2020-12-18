Sigara bağışıklık sistemini çökertiyor

Hızla yaygınlaşan Covid-19 enfeksiyonuna, grip de eklendi. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bağışıklığımızı güçlendirmek için beslenmenin kurallarından bahsetti:

6 ÇEŞİTLİ BESLENİN

Mutlaka çeşitli beslenmeye özen gösterin. Örneğin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan çinko; buğday, badem, et, yumurta, süt gibi ürünlerde bulunurken; C vitamini daha çok taze meyve ve sebzelerde bulunuyor. E vitamini ise ceviz, fındık, badem ve balıkta var.

6 PROTEİN TÜKETİN

Nohut ve bulgur pilavı, peynir ve tahıllı ekmek kaliteli protein içerir.

6 B VİTAMİNİ ŞART

B2, B3, B5, B6, B9, B12 vitaminleri tahıl, et, süt, yeşil sebzelerde bolca bulunur.

6 SİGARAYI BIRAKIN

Sigara, bağışıklığı zayıflatmasının yanı sıra kandaki C vitamini seviyesini de düşürüyor.

6 AKDENİZ DİYETİNİ TERCİH EDİN

Akdeniz diyeti kırmızı eti çok daha düşük oranda içerirken, meyve, sebze, yağlı tohumlar, tam tahıllar ve balık tüketimini teşvik ediyor.

6 HEMEN TÜKETİN

C vitamini suda eriyen bir vitamin olduğu için pişirme suyuna geçer, hava ile temasta ise oksitlenerek aktivitesi azalır. Mandalinayı, portakalı soyar soymaz tüketin.

6 KAHVALTI YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Kahvaltıda poğaça, börek, salam, sosis gibi bağışıklığı azaltıcı yiyecekler yerine yumurta, peynir, zeytin, salatalık, yeşillik gibi bağışıklığınızı kuvvetlendirici besinler tüketin.