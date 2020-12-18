Sigara bağışıklık sistemini çökertiyor

Hızla yaygınlaşan Covid-19 enfeksiyonuna, grip de eklendi. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bağışıklığımızı güçlendirmek için beslenmenin kurallarından bahsetti:
6 ÇEŞİTLİ BESLENİN
Mutlaka çeşitli beslenmeye özen gösterin. Örneğin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan çinko; buğday, badem, et, yumurta, süt gibi ürünlerde bulunurken; C vitamini daha çok taze meyve ve sebzelerde bulunuyor. E vitamini ise ceviz, fındık, badem ve balıkta var.
6 PROTEİN TÜKETİN
Nohut ve bulgur pilavı, peynir ve tahıllı ekmek kaliteli protein içerir.
6 B VİTAMİNİ ŞART
B2, B3, B5, B6, B9, B12 vitaminleri tahıl, et, süt, yeşil sebzelerde bolca bulunur.
6 SİGARAYI BIRAKIN
Sigara, bağışıklığı zayıflatmasının yanı sıra kandaki C vitamini seviyesini de düşürüyor.
6 AKDENİZ DİYETİNİ TERCİH EDİN
Akdeniz diyeti kırmızı eti çok daha düşük oranda içerirken, meyve, sebze, yağlı tohumlar, tam tahıllar ve balık tüketimini teşvik ediyor.
6 HEMEN TÜKETİN
C vitamini suda eriyen bir vitamin olduğu için pişirme suyuna geçer, hava ile temasta ise oksitlenerek aktivitesi azalır. Mandalinayı, portakalı soyar soymaz tüketin.
6 KAHVALTI YAPMAYI İHMAL ETMEYİN
Kahvaltıda poğaça, börek, salam, sosis gibi bağışıklığı azaltıcı yiyecekler yerine yumurta, peynir, zeytin, salatalık, yeşillik gibi bağışıklığınızı kuvvetlendirici besinler tüketin.