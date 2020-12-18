Aynı zamanda sigara içimi, obezite bunlar da ekstra bir yük getiriyor. Koronavirüs nedeniyle erkek ölümlerinde oran neredeyse yüzde 66 olarak daha fazladır. Hem genetik yatkınlık hem de erkeklerde reseptör sayısı daha fazla olur. Ayrıca ek hastalıklar erkeklerde daha fazla ve genellikle toplum içerisinde dışarıyla temas kuran kitle özellikle erkek nüfustur. Dolayısıyla koronavirüsten erkekler daha fazla etkileniyor" ifadelerini kullandı.