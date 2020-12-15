Sıcak çorba kalbi korur

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, kış aylarında kalbi soğuktan korumanın yollarını şöyle anlattı: Kış aylarında bulunduğumuz ortamı 18 derecenin altında olmayacak şekilde tutmaya çalışmalıyız. Eğer gün içerisinde yürüyüş yapmak istiyorsak mümkün olduğunu kadar güneşli saatleri tercih etmeliyiz. Beslenme şekillerine de önem vermeliyiz. Öğün atlamamalı, yeterli ve dengeli kalori alımını korumalıyız. Sıvı gıda tüketmeye de çok dikkat etmeliyiz. Mesela ev yapımı sıcak çorba ve bitki çayları tüketmeliyiz.