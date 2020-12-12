Günümüzde en çok ölüme neden olan kanser türleri arasında 4. sırada yer alan pankreas kanseri son yıllarda hızla yaygınlaşıyor. Doğru bilinen 8 yanlışa karşı çok dikkatli olmalıyız. Acıbadem Maslak Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, pankreas kanserine ilişkin konuştu.
PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ OLMAYAN BİR HASTALIKTIR! YANLIŞ
DOĞRUSU: Toplumda pankreas kanserinin ölümcül bir hastalık olduğu ve tedavisinin olmadığı düşünülüyor. Bu kesinlikle yanlış. Hastalık 3 farklı evrede yakalanabiliyor. Bunlardan biri doğrudan ameliyat edilebilir evre. Yeni verilere göre bu hastalar ameliyat edildikten ve etkin kemoterapi aldıktan sonra yüzde 50 oranında 5 yıllık sağ kalım görebiliyoruz. İkinci evre, kanserin pankreas çevresindeki damarlara yayıldığı gruptur. hastaların yüzde 30-40'ında 5 yıllık sağ kalım sağlayabiliyoruz.
İLERİ YAŞLARDA GÖRÜLEN BİR KANSER TÜRÜDÜR! YANLIŞ
DOĞRUSU: Pankreas kanseri genellikle 65 yaş sonrasında görülse de, genç yaşlarda da ortaya çıkabiliyor.
ÇOK HIZLI İLERLEYEN BİR HASTALIK! YANLIŞ
DOĞRUSU: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, pankreas kanseri uzun süre hiçbir belirti oluşturmadan ilerleyebilen sinsi bir hastalık. Dolayısıyla her 2 hastadan birinde, kanser hücre- leri başka bir organa sıçradığında, genellikle başka bir hastalığa yönelik yapılan tetkiklerde tesadüfen tespit ediliyor. Bu nedenle uzun süre tümörün varlığından habersiz yaşıyorlar.
6 MUTLAKA ŞİDDETLİ AĞRIYA NEDEN OLUR! YANLIŞ
DOĞRUSU: Pankreas kanserinin şiddetli ağrıya neden olduğu düşünülüyor. Oysa her 2 hastadan birinde hastalık ağrı şikayetine yol açmıyor.
ŞİFALI BİTKİLER PANKREAS KANSERİNDE FAYDA SAĞLAR! YANLIŞ
DOĞRUSU: Civanperçemi, zerdeçal, buğday şırası, çörek otu, acı kayısı ve daha niceleri… Şifalı bitkilerin pankreas kanserinin tedavisinde etkili olduğuna dair yaygın bir düşünce olduğu için hastalar çözümü bu bitkilerde arayabiliyorlar. Oysa sanılanın aksine bu bitkilerin tedaviye hiçbir katkıları yok.
PANKREAS KANSERİ HER ZAMAN DİYABETE YOL AÇAR! YANLIŞ
DOĞRUSU: Ani gelişen bir diyabet, pankreas kanserinin önemli bir belirtisi olabiliyor. Dolayısıyla bu durumda zaman kaybetmeden mutlaka pankreas kanserine yönelik tetkik yapılması gerekiyor. Ancak sanılanın aksine pankreas kanseri her zaman diyabete yol açmıyor.
PANKREAS KANSERİ HER ZAMAN SARILIK YAPAR! YANLIŞ
DOĞRUSU: Pankreas kanserinin belirtileri, tümörün pankreas bezindeki yerleşim yerine göre değişiklik gösteriyor.
KÜBA AŞISI PANKREAS KANSERİNİ TEDAVİ EDİYOR! YANLIŞ
DOĞRUSU: Küba aşısının kanseri, dolayısıyla pankreas kanserini de tedavi edebildiği düşünülüyor. Oysa pankreas kanserinde herhangi bir tedavi edici etkisi yok.