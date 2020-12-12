ÇOK HIZLI İLERLEYEN BİR HASTALIK! YANLIŞ



DOĞRUSU: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, pankreas kanseri uzun süre hiçbir belirti oluşturmadan ilerleyebilen sinsi bir hastalık. Dolayısıyla her 2 hastadan birinde, kanser hücre- leri başka bir organa sıçradığında, genellikle başka bir hastalığa yönelik yapılan tetkiklerde tesadüfen tespit ediliyor. Bu nedenle uzun süre tümörün varlığından habersiz yaşıyorlar.