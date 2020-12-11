Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 11.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Virüsün ilacı da saklı!

    Pandemi döneminde daha iyi beslenmemiz gerekiyor. , bağışıklığa destek olan kış larını öneriyor. İşte Salgından korunmak için içilecek çorbalar...

    Koronavirüsün ilacı çorbada saklı

    Pandemı döneminde daha iyi beslenmemiz gerekiyor. Uzmanlar, bağışıklığa destek olan kış çorbalarını öneriyor:

    SÜTLÜ BAL KABAĞI ÇORBASI
    Bal kabağı; alfa-beta karoten ve A vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin destekleyicisidir. İçerisinde bulunan yüksek posa bağırsak sağlığını korur.

    ZERDEÇALLI TAVUK SUYU ÇORBASI
    Zerdeçaldaki kurkumin maddesi sağlık saçıyor. Zerdeçalın, iltihaplanma giderici ve önleyici etkisi bulunuyor.

    ZENCEFİLLİ MERCIMEK ÇORBASI
    Zencefil, üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten koruyor. Öksürüğe de iyi geliryor ve balgam söküyor.

    SÜTLÜ KIYMALI TARHANA ÇORBASI
    Tarhana, içerdiği domates, yoğurt, biber sayesinde besleyici olduğu kadar bağışıklığı da güçlendiriyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Virüsün ilacı çorbada saklı!