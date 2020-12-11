Pandemı döneminde daha iyi beslenmemiz gerekiyor. Uzmanlar, bağışıklığa destek olan kış çorbalarını öneriyor:

SÜTLÜ BAL KABAĞI ÇORBASI

Bal kabağı; alfa-beta karoten ve A vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin destekleyicisidir. İçerisinde bulunan yüksek posa bağırsak sağlığını korur.

ZERDEÇALLI TAVUK SUYU ÇORBASI

Zerdeçaldaki kurkumin maddesi sağlık saçıyor. Zerdeçalın, iltihaplanma giderici ve önleyici etkisi bulunuyor.

ZENCEFİLLİ MERCIMEK ÇORBASI

Zencefil, üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten koruyor. Öksürüğe de iyi geliryor ve balgam söküyor.

SÜTLÜ KIYMALI TARHANA ÇORBASI

Tarhana, içerdiği domates, yoğurt, biber sayesinde besleyici olduğu kadar bağışıklığı da güçlendiriyor.