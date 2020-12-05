Kuruyemiş yiyin sağlıklı kalın

Kuruyemiş vücudumuz için sağlıklı atıştırmalık seçenekleridir. Yağ oranları yüksek olsa da içerdikleri yağlar genellikle sağlıklı yağlardır. Ayrıca içerdiği protein ve lif kaynağı sayesinde birçok hastalığa karşı kalkan oluşturuyor. İşte kuruyemişlerin faydaları.
FINDIK
Kalp sağlığı için çok önemlidir. Bir çalışma, fındıklı bir diyetin toplam kolesterol, "kötü" LDL kolesterol ve trigliseritleri azalttığını buldu. Aynı zamanda inflamasyonu düşürdü ve kan damarı işlevini iyileştirdi. Fındık E vitamini deposudur.
CEVİZ
Yüksek ALA içeriği ve diğer besin maddeleri nedeniyle kalp hastalığı risk faktörlerini iyileştirebilmektedir. Araştırmalar ceviz yemenin toplam kolesterolü ve "kötü" LDL kolesterolü düşürdüğü, "iyi" HDL kolesterol seviyelerini yükselttiğini bulmuştur. Bağışıklığı da güçlendirir.
ANTEP FISTIĞI
Kan basıncı, kilo ve oksidatif durum da dahil olmak üzere diğer kalp hastalığı risk faktörlerini iyileştirmeye yardımcı olur.
BADEM
Düşük kalorili bir diyetin parçasıdır. Kilolu veya obezlerde kan basıncını düşürür. Ayrıca, günde 28 gram badem yemek, kan şekeri seviyesinin, diyabetli kişilerde yüzde 30'a varan oranda azalmasına yardımcı olur.
SARI VE BEYAZ LEBLEBİ
Araştırmalara göre leblebinin mideye iyi geldiği kanıtlandı. Ayrıca kalbi koruduğu, kansere karşı son derece güçlü bir koruma kalkanı oluşturduğu, zayıflamaya yardımcı olduğu, diyabet riskini de azalttığı biliniyor. Leblebi ayrıca bağışıklığı da güçlendiriyor.
TUZSUZ FISTIK
Araştırmalar, tuzsuz fıstığı haftada 3 kez tüketen kadınların tip 2 diyabete yakalanma riskini yüzde 30 düşürüyor. Gebelikte haftada bir avuç fıstık yiyen annelerin çocuklarında astım riski azalıyor.