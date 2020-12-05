Kuruyemiş yiyin sağlıklı kalın

SARI VE BEYAZ LEBLEBİ



Araştırmalara göre leblebinin mideye iyi geldiği kanıtlandı. Ayrıca kalbi koruduğu, kansere karşı son derece güçlü bir koruma kalkanı oluşturduğu, zayıflamaya yardımcı olduğu, diyabet riskini de azalttığı biliniyor. Leblebi ayrıca bağışıklığı da güçlendiriyor.