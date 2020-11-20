Yaban mersini enfeksiyonun çaresi

Sağlıklı bir vücut için boşaltım sisteminin de iyi çalışması gerekiyor. İdrar yolu sağlığı da önemli bir yer teşkil ediyor. Bunun için de besinler önemli bir yer oluşturuyor. Medical Park Bahçelievler Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Suat Süphan Erşahin, bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucuları için açıklıyor. Şu tavsiyelerde bulunuyor: İdrar yolu enfeksiyonu geçirenler öncelikle bol bol su tüketmeli. Bol su tüketimi idrar yolu enfeksiyonunu önlemede en önemli faktörlerdendir. Asitli içecekler, alkol, kafein içeren içecekler yerine; taze sıkılmış meyve suları veya maden suyu tercih edilebilir. Bu sayede yeterli idrar çıkışı akışkanlığı sağlanır ve idrar yolu enfeksiyonları önlenmiş olur. Aşırı şeker ve karbonhidrat tüketimi idrar yolu enfeksiyonuna yol açar. Üzüm, çilek, yaban mersini gibi meyveler idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Bu da idrar yolu enfeksiyonunu engeller. Probiyotik tüketimi de idrar yolu enfeksiyonlarını önlemede oldukça faydalıdır. Genital bölge temizliğinde çok fazla sabun kullanmak bu bölgenin pH dengesini bozacağı için idrar yolu enfeksiyonuna sebep olabilir. Adet döneminde hijyen pedlerini çok uzun süre değiştirmemek veya uzun süre tampon kullanmak da idrar yolu enfeksiyonlarını tetikleyebilir. Sentetik iç çamaşırlar giyinmek yerine pamuklu çamaşırlar tercih edilmelidir.

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