Evde çorapsız gezmeyin

İdrar yolu enfeksiyonu, daha çok kadınları tehdit ediyor. Sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, bu hastalık nasıl ortaya çıkıyor? Korunmak için neler yapmak gerekiyor? Medical Park Bahçelievler Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Suat Süphan Erşahin, bilinmesi gerekenleri Takvim okuyucuları için açıklıyor:

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ATEŞ VE AĞRI OLUR

İdrar yolu enfeksiyonu idrarın virüs, bakteri ya da mantar gibi ajanlarla enfekte olması ile ortaya çıkıyor. Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, ateş, yorgunluk, halsizlik, bulantı kusma, yerinde duramama, ilişkide ağrı, akıntıda kötü koku, idrar yaparken kasıklarda ağrı gibi şikayetlere yol açıyor.

BÖBREKLERİ VURUR

İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda daha sık görülüyor. Çünkü enfeksiyon kadınlarda mesaneye ve idrar yollarına daha kolay ulaşıyor. Ayrıca soğuk havalarda erkekler kadınlara göre daha kapalı kıyafetler giyinirken kadınlar daha ince ve açık kıyafetler tercih edebiliyor. Soğuk, vücutta olan enfeksiyonu artırıyor. Soğuk suda kalmak, yalın ayak dolaşmak enfeksiyona neden oluyor. Bu hastalığın ihmal edilmemesi gerekiyor. Aksi halde enfeksiyon sistite, mesane iltihabına veya böbreklerin iltihabına neden olabiliyor. Gebelerde tablo düşüğe kadar ilerliyor!

Hamam sauna riskli!

Bu hastalığın en büyük sebebini bakteriler oluşturuyor. Hijyenik olmayan tuvalet, hamam, sauna gibi ortamlardan alınabilir veya cinsel ilişki sırasında bulaşabiliyor. Bunun yanı sıra herpes, klamidya virüsleri ve mikoplazma bakterisi de idrar yolu enfeksiyonunun oluşmasına neden oluyor.

Ev daha güvenli

Dr. Suat Süphan Erşahin, pandeminin etkisiyle birlikte başlayan evden çalışmanın idrar yolu enfeksiyonunu azalttığına değiniyor. "İş yerinde daha az tuvalete gidiliyordu. Evde daha sık ve sıkışmadan tuvalete gidilebiliyor. İş yerindeki tuvaletlerde bu kadar hijyen sağlanmayabiliyor. Bunlar tabi ki idrar yolu enfeksiyonunu azaltıcı faktörler" diyor.

ÜROLOJİK HASTALIKLARIN ÇARESİ 2

PROF. DR. ŞAHİN KABAY

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: NASIL BESLENMELİ?