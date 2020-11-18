KORONAVİRÜSTE NORMALE DÖNÜŞ NE ZAMAN?

Her şeyin yolunda gitmesi ve çok organize bir aşı kaynağı sağlanması durumunda 2021 yılında normal bir yaz ve kış mevsimi geçirileceğini belirten Şahin, salgının sonrasında hükümetlerin önemli bir rol oynacağını vurguladı.

Şahin "Tüm hükümetlerin hedefi, sonbahara girmeden önce nüfusta yüksek bir aşı oranının yakalanmasını sağlamak olmalıdır." dedi.