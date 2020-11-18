Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yeniden yükselişe geçti. Ülkelerin günlük açıkladığı vaka sayıları on binlerle ifade ediliyor. Ölüm oranlarındaki artış ise hızlı tırmanışını sürdürüyor.
Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada müjdeli haberi duyuran ve koronavirüs aşısında yüzde 90 başarı sağladıklarını söyleyen Uğur Şahin, Koronavirüs aşısı etkili mi? Aşının yaşlılarda başarı oranı kaç? sorularına da yanıt verdi.
'Koronavirüse karşı %90 etkili aşıyı bulan BioNTech firmasının kurucusu Uğur Şahin ve ortağı ilaç devi firması Pfizer cuma günü ABD genelinde aşının "acil kullanımı" noktasında yetkililerden izin isteyeceklerini açıkladı.
KORUMA ORANI YÜZDE 95'E YÜKSELDİ
Uğur Şahin yaptığı açıklamada yetkililere aşının acil kullanım için evrak göndereceğini belirtirken, Pfizer ile ortak üretilen aşının yaşlılarda bile koronavirüse karşı %95 oranında koruma sağladığını açıkladı.
KORONAVİRÜS AŞISI DAĞITIMI İÇİN TARİH VERDİ
Şahin ayrıca aşısının onay sürecinin tamamlandığını ve 2020 yılı bitmeden dağıtımına başlanmasını beklendiğini ifade etti.
Eğer her şeyin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda koronanın 2021 yılı ortalarında kontrol tamamen kontrol altına alınacağını belirten Uğur Şahin, çarşamba günü ABD'li yetkililere aşı hakkındaki verilerin detaylarını ilettiklerini söyledi.
5 AYDA 100 MİLYON DOZ AŞI HEDEFİ
Hedeflerinin 2021 yılının ilk 5 ayında birkaç yüz milyon doz aşı üretmek olduğunu söyleyen Uğur Şahin, bu üretimin koronavirüsün kontrolünde önemli rol oynayacağını belirtti.
KORONAVİRÜSTE NORMALE DÖNÜŞ NE ZAMAN?
Her şeyin yolunda gitmesi ve çok organize bir aşı kaynağı sağlanması durumunda 2021 yılında normal bir yaz ve kış mevsimi geçirileceğini belirten Şahin, salgının sonrasında hükümetlerin önemli bir rol oynacağını vurguladı.
Şahin "Tüm hükümetlerin hedefi, sonbahara girmeden önce nüfusta yüksek bir aşı oranının yakalanmasını sağlamak olmalıdır." dedi.