Şirketten yapılan açıklamada, aşının tüm yaş ve etnik gruplarda istikrarlı sonuçlar verdiği ve hiçbir önemli yan etkiye neden olmadığı bildirildi. Aşının, Covid-19 nedeniyle yüksek risk altında bulunan 65 yaş üstünde etkinliğinin yüzde 94 olduğu aktarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bununla birlikte, corona virüs aşısı için ABD'de acil kullanım başvurusunun günler içinde gerçekleşmesi planlanıyor. Şirketten daha önce yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar iki doz halinde uygulanması gereken aşının 50 milyon doz, glecek yılın sonuna kadar ise 1,3 milyar doz üretileceği duyurulmuştu.