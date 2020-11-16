Kana kana tüketmeyin

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, kan sulandırıcı özelliği bulunan bitkilere karşı uyardı. "Modern tıpta kullandığımız coumarin ve asetil salisilik asit gibi bazı kan sulandırıcı ilaç hammaddeleri aslında birçok bitkinin yapısında bulunur. Bu anlamda bitkileri kullanırken tıpkı ilaç kullanıyormuş gibi çok dikkatli olmalıyız" dedi.
Kan sulandırıcı bitkiler arasında zencefil, zerdeçal, ıhlamur, kırmızıbiber, üzüm çekirdeği, papatya ve tarçının sayılabileceğine dikkati çeken Dr. Koran, şöyle devam etti:
"Bu bitkilerin taze formları, toz halindeki baharat formları ya da bitki çayı formlarının hepsinde kan sulandırıcı etki olup çok dikkatli kullanılmalıdır. Kırmızıbiber ve zencefilde salisilik asit, tarçında coumarin, zerdeçalda courcumin içerikleri kan sulandırıcı etkiden sorumlu maddelerdir.
Sarımsakta bulunan ajoen maddesinin de kan sulandırıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Ayrıca yüksek doz E vitamini içeren kabak çekirdeği, somon ve hamsi, maydanoz, ıspanak ve avokadoyu fazla tüketmek de kan sulandırıcı etkiye neden olur."
BEYİN KANAMASI RİSKİ ÇOK FAZLA
Dr. Koran, "Kan sulandırıcı maddelerin dikkatsizce ya da doktor kontrolü dışında kullanılmasının da mide veya beyin kanaması gibi hayati önemi olan durumlara neden olduğu unutulmamalıdır" diye konuştu.
Dr. Koran, "Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar; kan sulandırıcı bu maddelerin Coronavirüsün kan damarından hücre içine girişini azalttığını gösteriyor.
Birçok sağlık merkezi Coronavirüs tedavisinde kan sulandırıcı ilaçları halen kullanıyor.
Bu gıdaların tüketilmesi, belki de Coronavirüs'ten korunma ve hastalığı hafif atlatmamıza destek olabilir" diye konuştu.