Kana kana tüketmeyin

BEYİN KANAMASI RİSKİ ÇOK FAZLA

Dr. Koran, "Kan sulandırıcı maddelerin dikkatsizce ya da doktor kontrolü dışında kullanılmasının da mide veya beyin kanaması gibi hayati önemi olan durumlara neden olduğu unutulmamalıdır" diye konuştu.