"KORONA OLAN GEBE SAYIMIZ ARTMAKTA"

Her geçen gün koronavirüs hastası olan hamile sayısının arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Terzi, "Biz doktorlar koronavirüsü her geçen gün daha iyi öğreniyoruz, tüm dünyada olduğu gibi. Koronavirüs süreci ilk başladığı zamanlarda aslında hamilelerde ekstra bir risk oluşturmadığı ile ilgili bir düşüncemiz vardı ama son zamanlardaki çalışmalara baktığımızda aslında gebelerde koronavirüsün çok da hafif seyretmediği, gerçekten çok ağır vakalarla da karşılaştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla gebelik ekstra bir risk teşkil ediyor diyebiliriz. Bunun özellikle altını çiziyorum, toplumda birazcık daha farkındalığı artırmamız gerekiyor. Koronavirüsün toplum için ne kadar ciddi bir problem olduğunu ve ne kadar fazla önem vermemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Çünkü her geçen gün aktif ve ağır hasta sayımız artmakta. Dolayısıyla gebeler için de bu geçerli. Genel vaka sayımız ve ağır hasta sayımız artmasına paralel her geçen gün korona olan gebe sayımız da artmakta" dedi.