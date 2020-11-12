Çürükler akciğer düşmanı

Zatürre, toplum sağlığını tehdit ediyor. Hele ki Coronavirüs salgınını yaşadığımız bu dönemde daha büyük risk oluşturuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, vücut direncinin düşmesiyle artışa geçen ağız florasındaki bakterilerin zatürreye neden olduğunu söylüyor. "Soğuk havalarda vücut direncinin düşmesi zatürre riskini artırıyor. Çocuklarda pasif sigara içicilik de zatürre nedeni. O yüzden aileler çocuklarını yanında asla sigara içmesin. Çocukların ağız hijyenine ve dişlerini fırçalamasına da dikkat etsinler" diyor.