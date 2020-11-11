Kadınların kabusu: Miyom

Gebelik sırasında anne adaylarını endişelendiren düşükler, günümüzde sık görülüyor. İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Nurettin Türktekin, bilinmesi gerekenleri Takvim okuyucuları için açıklıyor...

KANAMA VE AĞRI

Gebeliğin ilk 20 haftası içinde embriyonun rahim dışına atılmasına düşük deniliyor. Her 100 gebeliğin 15'i ne yazık ki düşükle sonuçlanıyor. Gebelik haftası ilerledikçe düşük olasılığı da azalıyor. Genellikle kanama ve ağrıyla belirti veriyor. Yaş ile ilişkili olarak düşük ihtimali de değişkenlik gösteriyor. Anne adayının 40 yaşını aştığı her 2 gebelikten 1'i ne yazık ki düşükle sonuçlanıyor.

TEDAVİ ŞART

Tiroit hormonu seviyesi gebelik kayıplarının nedeni olabildiği gibi düzelmesi ile yine sağlıklı gebelik elde edilebiliyor. Bunun dışında, annede romatizmal hastalıklarının bulunması, gebelik için risk oluşturuyor. Yine polikistik over ve obezite gibi hastalıklarda da düşük riskini artıyor. Netice olarak tekrarlayan gebelik kayıplarının ciddiye alınması ve tedavisine başlanması gerekiyor.

TANSİYON ÇOK RİSKLİ

Kimi zaman kronik hastalıklar da düşüklere yol açabiliyor. Bunların kısa sürede teşhis edilmesi ve tedavisine başlanması öneriliyor. Embriyoya ait kromozom bozuklukları, Teratojenik ilaç kullanımı, rahimdeki şekil bozuklukları, tiroit hastalıkları, rahim ağzı yetmezliği, miyomlar, annede hipertansiyon, sigara kullanımı gibi nedenler, düşük riskini artırıyor.

BU TESTLER YAPILMALI

Tekrarlayan düşük nedeni ile başvuran hastaya mutlaka şu testlerin yapılması gerekiyor:

Rahim filmi

Genetik inceleme

Anne baba adayının kromozom testi

Tiroid hormonları

Toxoplasma, CMV testleri, listeria durumu, Antifosfolipid antikorları

Rahim ağzı uzunluğu seri ölçümleri

Gebeliğin ilk dönemlerinde kan progesteron düzeyleri

Sperm DNA hasar oranı

OP. DR. NURETTİN TÜRKTEKİN - KISIRLIK VE TÜP BEBEK TEDAVİSİ 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL