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    SON DAKİKA: te kritik tarih belli oldu! O aydan sonra hızı kesilecek

    Son dakika haberi... salgını tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilemeye devam ediyor. Salgına yönelik yeni projeksiyonlar ve çalışmalar yapılıyor. Bu bilgiler ışığında salgının katlanma hızı ve olası yavaşlama tarihi hesaplanıyor. Buna göre aralık ayında dünyanın büyük bölümü hastalığı geçirmiş olacak ve ocak ayında salgının katlanma hızı duraklama evresine girecek. İşte milyonların merak ettiği salgının yavaşlayacağı ve pandemiyi geride bırakacağımız takvime ilişkin yeni gelişmeler...

    Kritik tarih belli oldu! O aydan sonra hızı kesilecek

    Koronavirüs ile mücadelede özellikle İstanbul'un ön plana çıktığı günlerde pandemiyi yenerek tarihe gömeceğimiz takvime ilişkin sevindirici haber geldi. Direkt kurtuluş vaadi söz konusu olmasa da yavaşlama ve rahatlama ile birlikte sosyal hayatı baştan aşağı değiştiren salgına ilişkin rahatlama getirecek kritik tarihler belli olmaya başladı. Buna göre İstanbul'daki vaka artışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. İstanbul'daki bağışıklık oranının yüzde 25'leri bulduğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde yeni bazı önlemler devreye girebilecek. Önlemlere rağmen artışın devam etmesi halinde İstanbul gibi vakaların arttığı bazı büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalar gelebilir. İşte koronavirüste olumlu - olumsuz tüm son dakika gelişmeleri...

    AŞILARDA SON DURUM
    Dünya ve Türkiye'de salgınla ilgili yeni projeksiyonlar yapılıyor.

    ARALIK'TA TOPLUMUN BÜYÜK BÖLÜMÜ HASTALIĞI GEÇİRMİŞ OLACAK
    Buna göre dünyada olduğu gibi ülkemizde de aralık ortalarında toplumun önemli bölümü hastalığı geçirmiş olacak. Bağışıklık rakamının yüzde 40'lar civarında olması bekleniyor. Salgınların sona ermesinde ideal rakam ise yüzde 60. Ancak alınacak önlemler, kontroller ve toplumsal bağışıklıktaki artış ile salgının aralık sonunda katlanma hızı duraklama evresine girecek.

    OCAK AYINDA RAHATLAMA BAŞLAYACAK
    Ocakta ise aşılara başlanacak. Önce 5 milyon doz Çin aşısı, ardından Alman ve ABD aşıları kullanılacak. Aşıların da devreye girmesi ile ocak sonunda salgının hızı iyice azalacak ve rahatlama yaşanacak.

    KRİTİK EŞİK İSTANBUL! ARTIŞ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK
    Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre İstanbul'daki koronavirüs vaka artışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

    İSTANBUL'DA BAĞIŞIKLIK YÜZDE 25! BAZI BÜYÜK ŞEHİRLERDE YENİ KISITLAMALAR GELEBİLİR
    İstanbul'daki bağışıklık oranının yüzde 25'leri bulduğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde yeni bazı önlemler devreye girebilecek. Önlemlere rağmen artışın devam etmesi halinde İstanbul gibi vakaların arttığı bazı büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalar gelebilir.

    BAKAN KOCA: MASKENİZİ DOĞRU TAKARAK VİRÜS YÜKÜNÜ AZALTIN
    Öte yandna bu sabah itibarıyla koronavirüse ilişkin alınan son dakika bilgisine göre Türkiye'de dün 145 bin 411 Kovid- 19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Koronavirüste kritik tarih belli oldu! O aydan sonra hızı kesilecek