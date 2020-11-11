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    • Sağlık
    • 11.11.2020 Gazete
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    Ciğerleri güçlendirin

    , leri tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın yolu ise güçlü akciğerden geçiyor! Beslenme ve akciğeri koruyan besinleri sıralıyor...

    Ciğerleri güçlendirin

    Covid-19, leri tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın yolu ise güçlü akciğerden geçiyor! Beslenme ve akciğeri koruyan besinleri sıralıyor:

    ELMA: Haftada 5 porsiyon tüketmek, akciğer fonksiyonlarını korur.
    MUZ: Akciğer kapasitesini artırır.
    DOMATES: şikayetlerini azaltır. Nefes açar.
    KIRMIZI LAHANA: Akciğerleri güçlendirir.
    ZEYTİNYAĞI: KOAH ve astım şikayetlerini azaltır.
    YOĞURT: KOAH riskini yüzde 35 azaltır.
    SARIMSAK: Akciğerleri temizler. Günde bir tane yemek gerekir.
    BALKABAĞI: Akciğerleri güçlendirir.
    PANCAR: Ciğeri temizler. Nefes açar.

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