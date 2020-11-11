Ciğerleri güçlendirin

Covid-19, akciğerleri tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın yolu ise güçlü akciğerden geçiyor! Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz akciğeri koruyan besinleri sıralıyor:
ELMA: Haftada 5 porsiyon tüketmek, akciğer fonksiyonlarını korur.
MUZ: Akciğer kapasitesini artırır.
DOMATES: KOAH şikayetlerini azaltır. Nefes açar.
KIRMIZI LAHANA: Akciğerleri güçlendirir.
ZEYTİNYAĞI: KOAH ve astım şikayetlerini azaltır.
YOĞURT: KOAH riskini yüzde 35 azaltır.
SARIMSAK: Akciğerleri temizler. Günde bir tane yemek gerekir.
BALKABAĞI: Akciğerleri güçlendirir.
PANCAR: Ciğeri temizler. Nefes açar.