Ciğerleri güçlendirin

Covid-19, akciğerleri tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın yolu ise güçlü akciğerden geçiyor! Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz akciğeri koruyan besinleri sıralıyor:

ELMA: Haftada 5 porsiyon tüketmek, akciğer fonksiyonlarını korur.

MUZ: Akciğer kapasitesini artırır.

DOMATES: KOAH şikayetlerini azaltır. Nefes açar.

KIRMIZI LAHANA: Akciğerleri güçlendirir.

ZEYTİNYAĞI: KOAH ve astım şikayetlerini azaltır.

YOĞURT: KOAH riskini yüzde 35 azaltır.

SARIMSAK: Akciğerleri temizler. Günde bir tane yemek gerekir.

BALKABAĞI: Akciğerleri güçlendirir.

PANCAR: Ciğeri temizler. Nefes açar.