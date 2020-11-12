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    • 12.11.2020 10:46
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uygulaması üzerinden örnek gösterdiği , 3 ayda kırmızıya büründü

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 ay önce 'a değinip uygulaması üzerinden kentin beyaz ve yer yer mavi olan haritasını göstermişti. Geride kalan günlerde vaka sayılarının artmasıyla Tekirdağ'da kırmıya büründü. Şimdilerde HES kodu uygulamasına bakıldığında kent kıpkırmızı görülüyor.

    İHA
    Bakan Koca'nın örnek gösterdiği il kıpkırmızı oldu

    Tekirdağ'da HES kodu üzerinde gösterilen koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü. Üç ay arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.

    Çin'den yayılan koronavirüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ediyor. Son günlerde ülke genelinde koronavirüs salgını vaka sayıları artış gösteriyor.

    SON BİR AYDA HIZLA ARTTI
    Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ'da son bir ayda koronavaka sayıları oldukça arttı.

    3 AY ÖNCESİNE KADAR BEYAZDI
    Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü.

    Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait koronavirüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.

    Üç ay öncesine kadar örnek il gösterilen Tekirdağ da son zamanlarda riskli il durumuna geldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HES uygulaması üzerinden örnek gösterdiği Tekirdağ, 3 ayda kırmızıya büründü