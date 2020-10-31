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    • Sağlık
    • 31.10.2020 Gazete
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    nı zayıflatma

    Fit bir görünüme kavuşmak için yapılan ler, beyni vuruyor! Özellikle zayıflamayı vadeden ‘diyet içecekler’ önce depresyona ardından Alzheimer’a yol açıyor. Güçlü aklın yolu ise bol soğan ve kereviz yemekten geçiyor...

    Hafızanı zayıflatma

    Modern hayat, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Atalarımızın tükettiği doğal besinlerin yerini işlenmiş ve paketli gıdalar alıyor. Ağızları tatlandıran paketli yiyecekler, vücudun çalışma sistemini bozuyor ve hastalıklara yol açıyor. İlk olarak da vücudun en hayati organı olan beyne zarar veriyor. Geçirdiği felci doğru beslenerek yenen 'li Dr. , nörolojik rahatsızlıklara derman oluyor. Sağlıklı aklın yolunun beslenme şeklinden geçtiğini söylüyor. Gençlerin sık tükettiği ve gazlı içeceklerin yarattığı tehlikeye vurgu yapıyor. Bu içeceklerin sık tüketilmesinin felç ve Alzheimer riskini artırdığını belirtiyor.

    ÇOK TEHLİKELİ
    Kadınların zayıflamak için tükettiği diyet içeceklerin de tehlike saçtığını söyleyen Dr. Michelle Schoffro Cook, "Diyet içecekler, Aspartam isimli katkı maddesini içeriyor. Çay şekerinden 180 kat daha tatlı olan bu maddeyi barındıran içeceklerin fazla tüketilmesi hem beyni hem de vücudu tüketir. Yapılan araştırmalara göre diyet içeceklerin fazla tüketilmesi beyin tümörü riskini artırır" uyarısında bulunuyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre diyet içecekler depresyon riskini yüzde 30 artırıyor. hormonlarında da dengesizliğe yol açıyor. Vücudun iyi hissetmesini sağlayan depomin hormonunun üretiminde bozulmalara neden olarak Parkinson'a yakalanma riskini artırıyor. DİŞLERİ DÖKER
    Diyet ve gazlı içecekler, yüksek kolesterol ve obezite rahatsızlıklarına da davetiye çıkartıyor. Günde 2 şişe diyet içecek tüketmek, bel ölçüsünde artışa neden oluyor. 'nin araştırmasına göre her gün bu içeceklerden tüketmek böbrek rahatsızlığına yol açıyor. Ayrıca dişleri de çürütüyor...

    Şifa niyetine adaçayı
    Bitkiler, hem vücuda güç veriyor. Hem de beyin sağlığını koruyor. Araştırmalara     göre hoş kokulu adaçayı, hafızayı güçlendirici etki gösteriyor. Kişinin duygu durumunu iyileştiriyor. Ayrıca çağımızda sık görülen Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlıyor. Beyin kanserine yakalanma riskini de azaltıyor. Sarımsak, soğan, kereviz ve yeşilbiber de beyni güçlendiren besinler arasında yer alıyor...

    AKLIMI SEVEYİM 3 - DR. MICHELLE SCHOFFRO COOK

    HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

    YARIN: GÜÇLÜ AKLIN REÇETESİ

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