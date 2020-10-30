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    • 30.10.2020 14:41
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    'de yı delen kişiye 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava

    haberine göre Evde da olması gerekirken dışarıya çıkanlar hakkında, cezai işlemin yanı sıra dava da açılıyor. 'de karantina tedbirini ihlal eden kişi hakkında 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Karantinayı delen kişiye hapis şoku

    Kayseri'de bir kişi, koronavirüs vakası ile temas ettiği için evde karantina altındaydı.
    Ancak evinde izole olması gereken kişi, karantinayı delerek dışarı çıktı, polis kontrol noktasında yakalandı



    Hakkında tutanak hazırlanan kişi için soruşturma başlatıldı. Çünkü, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak, kanunlara göre suçtu.

    Karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen kişiler hakkında idari para cezasının yanı sıra dava da açılıyordu.



    TEDBİRE UYMAYAN KİŞİNİN 1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
    Karantinayı ihlal eden kişi hakkında iddianame düzenlendi. 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



    Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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