"SONUÇ ÇIKANA KADAR SORUMSUZ DAVRANIYOR"

Genelgeye ilişkin Milliyet'e bilgi veren Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, özel kurumların da 24 saat PCR testi yapabileceğini böylece vatandaşların sonuçları daha kısa sürede alacağını söyledi. Bahat şunları söyledi: "Öncesinde test için daha ağır şartlar vardı. Daha hızlı test için şimdi şartlarda kolaylaştırma var. Hastanelerde iki tane laboratuvar vardır. Biyokimya laboratuvarı bir de mikrobiyoloji laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarı olan hastanelerin şartları sağlamasıyla kamu sağlayıcıdan bunlar da görev alacaklar. Öncesinde sınırlı sayıda üniversite hastaneleri ve özel hastaneler 24 saat test yapabiliyordu.