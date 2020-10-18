Menopoza savaş açın

Menopoz, her kadının yaşayacağı bir süreç... Bu dönem kimi kadın için rahat geçerken kimisinde sıkıntılara yol açıyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Mustafa Taş, "Menopoz etkilerini azaltmak için beslenmeye dikkat edilmeli" dedi. Sözlerine şöyle devam etti:
"Menopozun etkilerini azaltmak için genellikle ilk söylediğimiz şey, beslenmeye dikkat edilmeli. Beslenmeyi genellikle kalsiyum ağırlıklı ve protein ağırlıklı yapmalıyız. Bol sıvı tüketmeliyiz. Aynı zamanda menopozun etkilerini bir nebze azaltan, spor, yürüyüş özellikle yürüyüşü tavsiye etmemizdeki nedenlerden bir tanesi menopoz da oluşan kemik erimelerinin daha azalmasıdır."
KALSİYUM KAYNAKLARI
Peynir
Yoğurt
Süt
Badem
Fasulye ve Mercimek
Roka
PROTEİN KAYNAKLARI
Yumurta
Kırmızı et
Tavuk
Balık
Kuru fasulye
Nohut