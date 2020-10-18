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    • Sağlık
    • 18.10.2020 Gazete
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    a savaş açın

    ların korkulu rüyası , hastalıkları çekiyor. Bu dönemi sağlıklı geçirmek için doğru beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, “ ve ağırlıklı yiyecekler tüketin” diyor

    Menopoza savaş açın

    Menopoz, her ın yaşayacağı bir süreç... Bu dönem kimi kadın için rahat geçerken kimisinde sıkıntılara yol açıyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Mustafa Taş, " etkilerini azaltmak için beslenmeye dikkat edilmeli" dedi. Sözlerine şöyle devam etti:

    "Menopozun etkilerini azaltmak için genellikle ilk söylediğimiz şey, beslenmeye dikkat edilmeli. Beslenmeyi genellikle ağırlıklı ve ağırlıklı yapmalıyız. Bol sıvı tüketmeliyiz. Aynı zamanda menopozun etkilerini bir nebze azaltan, spor, yürüyüş özellikle yürüyüşü tavsiye etmemizdeki nedenlerden bir tanesi menopoz da oluşan kemik erimelerinin daha azalmasıdır."

    KALSİYUM KAYNAKLARI
    Peynir
    Yoğurt
    Süt
    Badem
    Fasulye ve Mercimek
    Roka

    PROTEİN KAYNAKLARI
    Yumurta
    Kırmızı et
    Tavuk
    Balık
    Kuru fasulye
    Nohut

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