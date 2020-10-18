Menopoza savaş açın

Menopoz, her kadının yaşayacağı bir süreç... Bu dönem kimi kadın için rahat geçerken kimisinde sıkıntılara yol açıyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Mustafa Taş, "Menopoz etkilerini azaltmak için beslenmeye dikkat edilmeli" dedi. Sözlerine şöyle devam etti:

"Menopozun etkilerini azaltmak için genellikle ilk söylediğimiz şey, beslenmeye dikkat edilmeli. Beslenmeyi genellikle kalsiyum ağırlıklı ve protein ağırlıklı yapmalıyız. Bol sıvı tüketmeliyiz. Aynı zamanda menopozun etkilerini bir nebze azaltan, spor, yürüyüş özellikle yürüyüşü tavsiye etmemizdeki nedenlerden bir tanesi menopoz da oluşan kemik erimelerinin daha azalmasıdır."

KALSİYUM KAYNAKLARI

Peynir

Yoğurt

Süt

Badem

Fasulye ve Mercimek

Roka

PROTEİN KAYNAKLARI

Yumurta

Kırmızı et

Tavuk

Balık

Kuru fasulye

Nohut