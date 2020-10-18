Son dönemde hayata geçirilen projelerle öne çıkan Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen Şehir Hastanesi'ne kavuşmak üzere gün sayıyor.

Akfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de son yıllarda her alanda gelişme göstererek gözde yerleşimler arasına giren Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı üstlenilen Şehir Hastanesi'ne kavuşmak için gün sayıyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra beklemek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşacak.

Sağlık alanında vatandaşları en son teknolojik hizmetlerle buluşturacak şehir hastanelerinin önemli ayağı olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi, 158 bin metrekarelik inşaat alanına sahip dev bir yatırım olarak öne çıkıyor. 1 milyar 500 milyon liraya mal olan proje, sahip olduğu 486 yatakla bölgenin en önemli hastanesi olarak Tekirdağ'ı sağlıkta da bir çekim merkezi haline getiriyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi, Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. Hastanenin, gelecekte sağlık turizmi ile bu ülkelerden de ziyaretçi hasta çekmesi bekleniyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 486 yatağının 374'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. Hastanedeki 162 tek kişilik odanın 80'inin altyapısı çift kişilik odaya göre hazırlandı. Böylelikle Tekirdağ Şehir Hastanesi, gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip yatak kapasitesi 566'ya kadar yükseltilebilecek özelliğe sahip olacak.