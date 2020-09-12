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    • Sağlık
    • 12.09.2020 Gazete
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    gıdalar güçlü lar

    Hastalıklardan doğru etkili oluyor. Uzman Diyetisten Nilay Keçeci Arpacı, açıklıyor.

    Süper gıdalar güçlü kadınlar

    Hastalıklardan doğru etkili oluyor. Uzman Diyetisten Nilay Keçeci Arpacı, mucize besinleri açıklıyor.

    SAÇLARA TURP: Lif, demir ve kalsiyum içeren turp cildi besler. Saç dökülmesini engeller. Kepek sorununu da bitirir.
    KİLOLARA TURP: Birçok hastalığa iyi gelen tarçın, diyabetle savaşır. Kilo alımını engeller. Günde 2 çay kaşığı tüketilmesi önerilir.
    KEMİKLERE KETEN TOHUMU: Omega-3 içeren keten tohumu, kemikleri güçlendirir.
    GÖBEĞE AVOKADO: Tok tutan avokado, bel bölgesindeki yağları eritir.

    HAMBURGER FELÇ EDER
    YANLIŞ beslenme, kan damarlarını yağlandırıyor. Damarların pıhtı ile tıkanması ise beyin dokusuna zarar vererek felç riskini artırıyor. Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, inmenin en sık ölüm nedeni olduğunu vurguluyor. Felç oluşumunda ve pizza gibi batı tipi beslenmenin etkisine dikkat çekiyor. "Felç riskini azaltmanın yolu az yağlı bitkisel beslenmeden geçer. Bitkisel beslenme, kolesterol, tansiyon ve şeker yüksekliğini engeller" diyor.

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