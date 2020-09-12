Süper gıdalar güçlü kadınlar

Hastalıklardan doğru beslenme etkili oluyor. Uzman Diyetisten Nilay Keçeci Arpacı, mucize besinleri açıklıyor.

SAÇLARA TURP: Lif, demir ve kalsiyum içeren turp cildi besler. Saç dökülmesini engeller. Kepek sorununu da bitirir.

KİLOLARA TURP: Birçok hastalığa iyi gelen tarçın, diyabetle savaşır. Kilo alımını engeller. Günde 2 çay kaşığı tüketilmesi önerilir.

KEMİKLERE KETEN TOHUMU: Omega-3 içeren keten tohumu, kemikleri güçlendirir.

GÖBEĞE AVOKADO: Tok tutan avokado, bel bölgesindeki yağları eritir.

HAMBURGER FELÇ EDER

YANLIŞ beslenme, kan damarlarını yağlandırıyor. Damarların pıhtı ile tıkanması ise beyin dokusuna zarar vererek felç riskini artırıyor. Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, inmenin en sık ölüm nedeni olduğunu vurguluyor. Felç oluşumunda hamburger ve pizza gibi batı tipi beslenmenin etkisine dikkat çekiyor. "Felç riskini azaltmanın yolu az yağlı bitkisel beslenmeden geçer. Bitkisel beslenme, kolesterol, tansiyon ve şeker yüksekliğini engeller" diyor.