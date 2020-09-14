FİZİKÇİDEN TEDAVİ ÖNERİSİ!

Koronaya karşı tedavi önerileri Tıp camiası dışından da geliyor. Fizik Profesörü Mehmet Şahin, dokulara ultra ses dalgaları veya elektromanyetik dalgalar uygulayarak virüsün önlenebileceğini savunuyor: "Basit bir fiziksel yöntemi öneriyoruz. Bunlar iki gruba ayrılır. Ultrasonik ses dalgaları. Bu ultrason cihazları ile yapılabilir. İkincisi radyo dalgaları, özellikle bu yöntemde virüsün moleküler yapısı çıkarılıp, onun titreşim enerjileri veya elektronik enerjileri bulunursa, virüsü rezonansa getirecek uygun elektromanyetik dalga kullanılabilir (Tahminen bu elektromanyetik dalganın enerjisi 0.1-2.0 eV aralığında ya da daha uzun dalga boylu elektromanyetik dalga olmalıdır). Bu metodlardan biri virüsün bağ yapımını büyük oranda engelleyecektir."

'KANITLANMADAN DENEMEYİN'

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, bazı ülkelerde geleneksel tedavilerin doktor kontrolünde uygulandığını belirterek, şu uyarılarda bulundu: "Tıpta kanıtlanmamış şeyleri denemek doğru değil. Vatandaşın kapısını çalacağı yer; hastane ve doktorlardır. Ayrıca tek bir hasta ve tek bir tedavi yöntemi de söz konusu değil. Bilim Kurulu olarak bizim önerilerimiz bağlayıcı değil, tavsiye niteliğindedir. Hekimler kanıta dayalı olmayan tedaviyi uygulamaz; Kanıta ve rehberlere uygun seçenekleri değerlendirir. Bilimsel olmayan yöntemlerden uzak durulmalı."